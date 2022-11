Ecco come cambia la lotteria degli scontrini

Importanti novità in arrivo per la lotteria degli scontrini, il metodo anti evasione fiscale che puntava a incentivare il pagamento con mezzi di tracciamento (carte e bancomat) e poteva riservare sorprese economiche per i fortunati che venivano sorteggiati. L'appeal, però, è andato progressivamente scemando tant'é che sono in tanti i consumatori che hanno dimenticato di partecipare alle estrazioni.

Ecco cosa cambia

Tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2023 il nuovo metodo dovrebbe essere istantaneo così da consentire di sapere subito se si è vinto qualche premio o meno. In che modo? La nuova lotteria sarà una specie di gratta e vinci: come spiega IlMessaggero, bisognerà soltanto inquadrare con il proprio smartphone un Qr code sullo scontrino per scoprire se si è i fortunati vincitori o meno. Indiscrezioni parlano di un premio compreso fra 100 e 150 euro ma per saperne di più bisognerà aspettare le prossime settimane.

Il metodo attuale

Attualmente, il sito della lotteria degli scontrini spiega come funziona l'attuale metodo e come comportarsi in tre mosse: si va nella sezione "partecipa ora" digitando il codice fiscale, si memorizza il codice della lotteria e si mostra all'esercente nel momento dell'acquisto. Per partecipare basta una spesa minima di un euro (con la quale si riceve un biglietto) fino a un massimo di mille euro (mille biglietti) anche se la spesa è superiore. I premi sono settimanali e mensili: ogni sette giorni si partecipa all'estrazione per 25mila euro e mensilmente a 100mila euro. Il super jackpot, annuale, dà la possibilità di vincere anche cinque milioni di euro.

Le criticità del sistema

L'attuale sistema, però, non è un processo snello sia perché le vincite non sono istantanee sia per il disagio di dover chiedere ai cassieri di scannerizzare tutti gli scontrini o digitare per intero il codice della lotteria valido per l'estrazione. In caso di vittoria, poi, è necessaria una quantità indefinita di tempo prima che l'Agenzia comunichi via Pec o raccomandata con il consumatore. Anche su internet il sistema è macchinoso e non immediato come sarà, appunto, con la scannerizzazione di un qr code con lo smartphone. E il nuovo governo ha pensato bene di rivedere la misura ridando vita al gioco e semplificando le procedure per giocare e vincere. Anche in futuro, comunque, rimarranno i premi settimanali, mensili e il super jackpot annuale.

Secondo i dati, lo scorso anno i premi complessivi distribuiti dalla lotteria degli scontrini sono stati soltanto 2.700: adesso si punta ad arrivare a 300mila con la stessa somma stanziata anche in passato, ossia 50 milioni di euro.