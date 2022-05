Ecco come il centrodestra ha salvato la casa dalle tasse della sinistra

Il centrodestra ha ottenuto un'importante vittoria sulla riforma del catasto. L'accordo stretto con il governo Draghi prevede l'eliminazione di qualsiasi riferimento al valore di mercato all'interno del catasto.

Secondo la prima versione votata dal Parlamento, l'articolo 6 della legge delega sulla riforma fiscale prevedeva che, oltre alla rendita attuale, fossero inserite due colonne: una con la rendita attualizzata e una terza con la rendita ai valori di mercato. Quest'ultima colonna avrebbe fatto lievitare le rendite e, di conseguenza, anche le tasse sulla casa. Il centrodestra di governo ha, perciò, portato avanti una battaglia non contro l'aggiornamento del catasto, ma contro un aggiornamento con valori patrimoniali. Ora, quindi, sparice la terza colonna e rimangono solo quella riguardante la rendita attuale e quella che concerne la rendita aggiornata secondo la normativa esistente, già usata oggi dai Comuni che aggiornano le rendite. Si tratta di una vittoria di Forza Italia e della Lega perché il governo ha accettato di cambiare una norma già approvata in commissione finanze il mese scorso, sebbene Pd e Cinquestelle si siano battuti per tenere il testo invariato. Ora, invece, si conferma il censimento degli immobili abusivi o mai censiti e un abbassamento dell'Imu nei comuni virtuosi, ma viene escluso un aggiornamento del catasto con valori patrimoniali e l'inserimento (anche indiretto) dei valori patrimoniali nel catasto. Insomma, non ci sarà nessuna nuova tassa sulla casa anche perché l'aggiornamente del catasto seguirà la normativa vigente.

La vera novità è il valore medio Omi che non riguarda il valore di un singolo immobile, ma il valore medio delle compravendite in una ceta zona della città. Si tratta di una banca dati dell'agenzia dell'Entrate e, pertanto, resta fuori dalla riforma del catasto. Il dato Omi, quindi, non entra nella visura catastale e servirà soltanto a semplificare l'accesso ad una banca dati esistente.