Tutti i trucchi per risparmiare ed evitare la "batosta-caldaia"

Con l'arrivo dell'inverno e delle basse temperature, gli italiani dovranno necessariamente provvedere al riscaldamento delle proprie abitazioni, cosa che andrà ad incidere nel computo delle spese. Ci sono tuttavia alcuni accorgimenti che possono aiutare a consumare di meno e ad abbassare i costi della bolletta.

L'essenziale, spiegano su "Nonsprecare.it", è saper regolare il termostato, impostando la temperatura della casa secondo le reali necessità di coloro che vivono al suo interno. Prima di questo è fondamentale accertarsi che il dispositivo funzioni correttamente, effettuando un controllo della caldaia, dei termosifoni e dei filtri. A questo punto è possibile procedere alla regolazione della temperatura, impostandola al valore minimo, ossia 20° C. Ciò comporta una riduzione dello spreco ed un importante risparmio economico che può arrivare anche al 15%.

Ma perché impostare il termostato del riscaldamento al minimo? Questo accorgimento permette di mantenere l'interno dell'abitazione ad una temperatura costante, riuscendo, fra l'altro, a ridurre l'umidità. In tanti sono abituati ad abbassare il termostato, se non addiruttura a spegnere la caldaia, quando non sono a casa oppure quando è l'ora di coricarsi per la notte, per poi alzare la temperatura nelle ore in cui l'abitazione viene maggiormente vissuta. Un modo, secondo molti, per risparmiare. In realtà, la soluzione di mantenere costantemente al minimo il riscaldamento della casa comporta dei migliori vantaggi in bolletta. In alcuni impianti è inoltre possibile regolare la temperatura di mandata dell'acqua, impostandola su un valore basso. In questo modo si otterrà un ulteriore risparmio del 15%.

Oltre ad agire sul termostato, ci sono poi altri trucchi per ottenere un ambiente caldo ed al contempo spendere meno in bolletta. Il primo consiglio è quello di isolare bene la casa, verificando che le pareti siano ben coibentate e che non vi siano dispersioni di calore. Non solo l'abitazione, ma anche gli ambienti del garage e/o della cantina dovrebbero essere coibentati. Nella routine di manutenzione della casa, è poi corretto provvedere ad isolare i tubi tra boiler e serbatoio: questo sempre per mantenere l'acqua calda e risparmiare.

Utili anche i paraspifferi per evitare che l'aria fredda possa entrare dalle finestre. Per chi può permetterselo, inoltre, c'è anche l'alternativa dei doppi vetri. Oltre al normale impianto di riscaldamento, si può infine ricorrere all'uso di stufe a pellet, elettroradiatori a basso consumo, o a pannelli radianti a pavimento.