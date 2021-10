Dal 27 ottobre via alle prenotazioni per le auto: cosa fare

È di nuovo caccia all'ecobonus: la misura voluta dal Mise per incentivare l'acquisto di auto con basse emissioni di Co2 sarà disponibilie dalle ore 10 di mercoledì 27 ottobre fino ad esaurimento delle risorse stanziate pari a 100 milioni di euro.

"Favoriamo la transizione al green"

Il rifinanziamento voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico è valido per l'anno in corso ed è stato approvato in Consiglio dei Ministri. " Siamo soddisfatti per questo rifinanziamento degli ecobonus auto, che abbiamo voluto fortemente — afferma il ministro Giancarlo Giorgetti — è un altro segnale concreto dell’attenzione che mettiamo per favorire la transizione verso il green agevolando i consumatori ". Per averlo basterà prenotarsi online sul sito piattaforma ecobonus.mise.gov.it.

La distribuzione delle risorse

Dei 100 milioni messi a disposizione, la maggior parte (65 milioni), saranno destinati ai veicoli con emissioni che si trovano in fascia M1 (tra 0-60 g/km CO2). Invece, per i veicoli elettrici che hanno emissioni comprese tra 0-20 g/km, sarà riconosciuto un contributo fino a 6mila euro con rottamazione e 4mila senza rottamazione. I veicoli ibridi (metà elettrici e metà con carburante) con con emissioni comprese tra 21-60 g/km, riceveranno un contributo massimo di 2.500 euro con rottamazione e 1.500 euro senza rottamazione. " Il contributo è riconosciuto anche per gli acquisti in leasing e si differenzia a seconda della fascia di emissioni (0-20 o 21-60) e per la presenza di un veicolo da rottamare ", sottolinea il ministero al Corriere.

Cosa succede ai vecoli speciali

Grossi incentivi anche ai veicoli elettrici, ai quali vanno 15 dei 20 milioni stanziati per acquistare auto commerciali e speciali. " Il contributo - sottolinea il Mise - è riconosciuto fino a un massimo di 8muila euro e si differenzia in base alla 'Massa Totale a Terra - MTT' e all’alimentazione ". Altri dieci milioni di ecobonus sono destinati all'acquisto di auto con emissioni comprese tra 61-135 g/km CO2, il contributo sarà di 1.500 euro (ma con rottamazione), mentre cinque milioni sono previsti per acquistare veicoli " di categoria M1 usati, di classe Euro non inferiore a 6 ed emissioni fino a 160 g/km di CO2 ": per questa circostanza, l’ecobonus sarà fino a duemila euro ed è calcolato in base alla fascia di emissione. Per poter avere l'agevolazione, bisognerà rottamare un'auto immatricolata prima del gennaio 2011 oppure che sia già "vecchia" di 10 anni quando sarà richiesto l’ecobonus.