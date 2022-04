Imu, i dubbi della Consulta su coppie di fatto e unioni civili

Qualora i componenti di un nucleo familiare siano portati da esigenze di qualche tipo a stabilire " residenze " e " dimore abituali " differenti, è giusto che l'esenzione dall'Imu decada per le abitazioni principali che non coincidano con la residenza stessa? Per far sì che tale esenzione sia lecita è necessario riferirsi esclusivamente " alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile ma anche del suo nucleo familiare? ".

Questi dubbi hanno spinto la Corte Costituzionale a sollevare il problema della legittimità del contenuto dell'articolo 13, secondo comma, quarto periodo, del Dl n. 201 del 6 dicembre 2011, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche. Si mette in dubbio, quindi, quella parte in cui viene stabilito che per ottenere l’esenzione dall'Imu bisogna far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile ma anche dei componenti del suo nucleo familiare.

Con l'ordinanza 94 depositata quest'oggi, la Consulta spiega il motivo per cui " la risposta a questo dubbio sia pregiudiziale alla questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli ". Commissione tributaria che chiede di dichiarare incostituzionale quella specifica disposizione che, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione, "esclude per entrambi i coniugi o i partner dell'unione civile, l’esenzione dall’Imu per l’abitazione principale, qualora uno di essi abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune ".

Il riferimento al " nucleo familiare ", puntualizza la Corte nell'ordinanza, determina un trattamento diverso sia per le persone singole che per le coppie di fatto, " poiché, sino a che il rapporto non si stabilizza nel matrimonio o nell’unione civile, la struttura della norma consente a ciascuno dei partner di accedere all’esenzione della loro, rispettiva, abitazione principale ".