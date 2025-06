"Indagine su Delfin e Caltagirone". Ma Unicredit smentisce l’esposto

Ascolta ora 00:00 00:00

Doppio colpo di scena sul risiko bancario. Mentre ieri pomeriggio l'agenzia Ansa dava notizia che la Procura di Milano starebbe indagando su un presunto concerto tra Delfin e Francesco Gaetano Caltagirone in merito all'acquisto di azioni Mps attraverso Banca Akros sulla base di un esposto presentato da Unicredit, in serata un portavoce dell'istituto precisava che «Unicredit non ha presentato alcun esposto alla Procura di Milano. Né ha presentato alcun esposto in relazione a Delfin e Caltagirone». La cosa sorprendente è che l'Ansa precisava di avere avuto conferma della notizia da fonti giudiziarie. Insomma un vero e proprio giallo. Anche perchè negli ultimi mesi il ceo di Unicredit, Andrea Orcel, sembrava aver intessuto buoni rapporti sia con Caltagirone che con Francesco Milleri, l'amministratore delegato di Delfin. L'idea di un'indagine ha però parvenza di verità perchè rientrerebbe nell'ambito del tentativo di scalata di Unicredit su Banco Bpm. L'istituto guidato da Giuseppe Castagna, infatti, aveva partecipato all'acquisto di azioni Mps cedute dal Tesoro nel novembre 2024 rilevando un 5%. Avevano inoltre preso quote, per l'appunto, Delfin e Caltagirone. Akros, la banca d'investimento del gruppo Bpm, aveva organizzato e gestito l'operazione. Sempre secondo l'Ansa, l'inchiesta, che a questo punto se esiste fa sicuramente riferimento ad altro soggetto diverso da Unicredit, sarebbe stata affidata al Nucleo speciale di polizia valutaria della GdF che avrebbe effettuato acquisizioni documentali dalla stessa Akros. Secondo indiscrezioni, gli inquirenti avrebbero classificato il fascicolo a modello 21, vale a dire notizia di reato che coinvolge persone note. Intanto si apprende che anche dalle parti di Mediobanca (sotto Ops da parte di Mps) si è scelto di percorrere la via giudiziaria.

Nascerebbe infatti da una querela per diffamazione, presentata da Piazzetta Cuccia allegando i contenuti di alcuni articoli, il fascicolo della Procura che raccoglie, sulla base della stessa denuncia, anche le vicende societarie relative all'operazione Mps su Mediobanca e il ruolo e la convergenza di interessi Delfin-Caltagirone di cui si è venuto a conoscenza nella giornata di mercoledì.