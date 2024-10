Essilux in accelerazione, avanza anche l'Oriente

Ascolta ora 00:00 00:00

Fatturato in crescita per EssilorLuxottica nel terzo trimestre dell'anno. Il colosso dell'occhialeria ha riportato ricavi trimestrali pari a 6,44 miliardi di euro, in crescita del 4% a cambi costanti (+2,3% a cambi correnti), leggermente inferiore rispetto ai 6,58 miliardi delle stime di consensus degli analisti. Considerando i primi 9 mesi dell'anno, il gruppo segna una crescita dei ricavi del 4,9% (a cambi costanti) a quota 19,73 miliardi. Il segmento Direct to Consumer, ossia l'attività all'ingrosso che rappresenta circa la metà dei ricavi del gruppo, segna un progresso trimestrale del 4,6% a 3,4 miliardi.

Il presidente e amministratore delegato di EssiLux, Francesco Milleri (in foto) parla di «crescita solida» in virtù del contributo di tutte le aree geografiche e di tutti i business. Nel trimestre luglio-settembre la crescita è stata dell'1,6% in Nord America, in linea con il trend del primo semestre e con il retail sole tornato positivo alla fine del trimestre. Nell'area Emea invece lieve rallentamento della crescita attestatasi al 5,6%, mentre l'area Asia Pacifico rallenta (+5% rispetto al +9,8% del trimestre precedente) con i ricavi in Cina rimasti in territorio positivo sotto la spinta di Stellest (in crescita del 40%).

Il ceo Milleri si è soffermato sul posizionamento sempre più forte del gruppo nel med-tech con la previsione di «un'accelerazione del business nel prossimo futuro con lo sviluppo delle soluzioni per la gestione della miopia e degli smart glasses, il lancio di Nuance Audio e il consolidamento di Heidelberg Engineering e Supreme nel perimetro di gruppo». Nel corso della call con gli analisti il cfo Stefano Grassi ha rimarcato che nel quarto trimestre è prevista un'accelerazione del fatturato.

EssilorLuxottica, che il mese scorso ha prolungato per altri 10 anni la colloaborazione con Meta sugli occhiali intelligenti, conferma la guidance al 2026 che indica ricavi spingersi in area 27-28 miliardi e un utile operativo rettificato compreso tra il 19% e il 20% del fatturato.