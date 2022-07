Eutelsat sposa Oneweb, sfida satellitare a Musk. Nasce un colosso da 1,2 miliardi di ricavi

L'idea è creare un big europeo dello spazio che possa fare concorrenza a Starlink, la costellazione di satelliti dell'americana Space X fondata da Elon Musk (in foto). Ma anche a Project Kuiper di Amazon. Ed è per questo che l'operatore satellitare francese Eutelsat ha annunciato di aver firmato «un memorandum d'intesa» per fondersi con il britannico OneWeb.

Nell'accordo di fusione, che potrebbe portare alla nascita di un gigante nel settore della fornitura di internet dallo spazio, OneWeb è stata valutata 3,4 miliardi di dollari. L'entità combinata avrebbe un fatturato di circa 1,2 miliardi di euro e un margine operativo lordo di circa 700 milioni entro il 2022/2023.

L'operazione sarà strutturata come uno scambio di azioni OneWeb da parte dei suoi azionisti con nuove azioni emesse da Eutelsat, lasciando a quest'ultima il 100% di OneWeb. Eutelsat quindi continuerà a essere quotata a Parigi e chiederà di essere quotata alla Borsa di Londra.

La compagine francese, che era già azionista di OneWeb con il 23%, ha confermato ieri che i soci delle due società deterranno ciascuno il 50% delle azioni del futuro gruppo nato dalla fusione. Tra i principali azionisti figureranno anche il governo francese, titolare del 19,9% di Eutelsat, e quello britannico, che detiene poco meno del 18% di OneWeb dopo aver contribuito a salvarla nel 2020 con un'iniezione di 500 milioni di dollari. Gli attuali investitori di OneWeb (tra cui Bharti Airtel del magnate delle telecomunicazioni Sunil Mittal) dovrebbero continuare a detenere quote di minoranza.

Il nuovo player che nascerà avrà l'ambizione di diventare «il primo operatore satellitare multi-orbita in grado di offrire soluzioni integrate GEO (satelliti geostazionari, ndr) e LEO (satelliti in orbita terrestre bassa) e avrebbe un posizionamento unico per puntare a un mercato della connettività spaziale in forte espansione da 16 miliardi di dollari (al 2030).

OneWeb continuerà a mantenere il proprio marchio e gestirà le attività in orbita bassa del nuovo gruppo. Ma, di fatto, l'alleanza tra i due player sarà a trazione francese, dal momento che l'amministratore delegato di Eutelsat, Eva Berneke, sarà l'ad anche della nuova realtà e così anche il suo presidente, Dominique D'Hinnin, sarà presidente della newco. Mentre il presidente di OneWeb, Sunil Bharti Mittal, sarà co-presidente e vicepresidente. Il deal, tuttavia, non ha riscosso grande entusiasmo sul mercato: Eutelstat, infatti, ieri ha perso il 17,7% dopo le perdite già maturate nei giorni precedenti.