Kering vuole vendere. Puma vola in Borsa

La famiglia Pinault, principale azionista del colosso del lusso Kering (nella foto il presidente e amministratore delegato, François-Henri), starebbe valutando alcune opzioni tra cui la cessione della propria partecipazione del 29% in Puma. E ieri, dopo le indiscrezioni, il titolo ha preso il volo sulla piazza di Francoforte. Secondo l'agenzia Bloomberg, gli advisor della famiglia avrebbero già contattato alcuni potenziali acquirenti come Anta Sports Product e Li Ning oltre a produttori Usa e fondi in Medio Oriente. Da tempo il colosso tedesco dell'abbigliamento e delle calzature sportive non naviga in buone acque. Le azioni di Puma sono scese del 50% negli ultimi 12 mesi, colpite dalla debolezza della domanda delle sue attrezzature sportive e per l'esercizio fisico e dalle preoccupazioni per l'impatto dei dazi statunitensi. L'azienda ha ora un valore di mercato di circa 2,6 miliardi di euro (3 miliardi di dollari). Fondata nel 1948, Puma ha registrato un utile netto di 281,6 milioni di euro lo scorso anno e un fatturato di 8,8 miliardi. Impiega circa 22mila persone in tutto il mondo. Sponsorizza la squadra di Premier League inglese Manchester City, la squadra nazionale portoghese e la squadra di pallamano maschile danese.

Ieri però, la reazione del titolo sulla piazza di Francoforte è stata brillante e ha guadagnato il 18% a 22,2 euro. Il clan Pinault detiene una partecipazione del 29% nella quotata Puma attraverso Artémis, che è anche l'azionista di maggioranza di Kering.