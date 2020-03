FederlegnoArredo: "Bene il via libera al movimento delle merci"

"Avere risposte chiare e certe sullo spostamento delle merci da e per le zone rosse: è questo che per tutta la giornata di oggi gli imprenditori della filiera ci hanno giustamente chiesto e ai quali, grazie al lavoro del governo e del ministro Patuanelli con cui l'interlocuzione non si è mai interrotta, neanche nei momenti per lui più impegnativi, possiamo dire con certezza che il decreto non prevede nessuno stop alla circolazione delle merci in entrata e uscita dalle zone rosse”. Esprime soddisfazione per la decisione del governo Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo.

“In un momento così difficile per tutto il Paese gli imprenditori sono disponibili, come sempre, a fare la propria parte, ma necessitano di misure che, fermo restano le disposizioni medico sanitarie, consentano nel limite del possibile l'esercizio della propria attività e la consegna e il ritiro delle merci è certamente una di queste - aggiunge Orsini -. Bene che il governo abbia dato una risposta in tempi brevi per consentire alla nostra economia di non avere una battuta d'arresto ancor più importante di quella che sta già vivendo".