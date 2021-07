"Fiera Milano riparte in scurezza con il Green Pass"

Fiera Milano riparte in sicurezza con l’introduzione del Green Pass per accedere alle manifestazioni introdotto dal governo Draghi. “Approviamo la scelta delle istituzioni di introdurre l’obbligo del Green Pass per tutti gli operatori del settore fieristico: espositori, visitatori e buyer”, commenta infatti Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano.

“I nostri quartieri espositivi ospitano ogni anno oltre 4,5 milioni di visitatori e 36mila aziende provenienti da ogni parte del mondo. Nella seconda parte dell’anno, il calendario degli eventi di Fiera Milano conta più di 30 manifestazioni fieristiche - spiega Luca Palermo -. Dobbiamo garantire a tutti la massima sicurezza e, grazie all’adozione del certificato vaccinale, siamo in grado di offrire a chi accede ai nostri padiglioni un luogo covid free. Siamo pronti per tutelare il business fieristico salvaguardando la salute di tutti”.

Per garantire a visitatori, espositori e organizzatori la partecipazione in totale sicurezza a fiere ed eventi che si svolgono all’interno dei quartieri espositivi e congressuali, il Gruppo Fiera Milano ha lavorato a linee guida che definiscono le modalità per lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni, nel pieno rispetto delle regole e dei protocolli sanitari emanati a livello nazionale.

In particolare è stata posta attenzione alle indicazioni per l’ingresso in fiera: i varchi di accesso pedonali e veicolari sono stati ridefiniti per assicurare la corretta gestione dei flussi di transito.

Una heatmap permetterà la geolocalizzazione all’interno del quartiere e monitorerà flussi e percorsi nei padiglioni per una migliore interazione tra buyer ed espositori ma anche con l’obiettivo di monitorare in tempo reale la capacità dei padiglioni; è stato sviluppato l’utilizzo di tecnologie digitali per automatizzare le procedure di ingresso.

Una App di quartiere permetterà di accedere a servizi come ilsistema di wayfinding, il fast track, la prenotazione dei parcheggi e della ristorazione. Le aree di ristorazione sono state organizzate in modo da garantire il necessario distanziamento sociale. L'utilizzo costante della mascherina per tutti coloro che accederanno ai quartieri fieristici, completa il quadro delle misure di sicurezza.