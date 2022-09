Le fiere della moda conquistano i buyer internazionali

Operatori professionali e buyer in crescita - 35.470, il 20% in più rispetto all’edizione di marzo 2022 - per le manifestazioni dedicate alla moda che si sono svolte in questi giorni nel polo espositivo di Fiera Milano a Rho. Micam Milano salone internazionale delle calzature, Mipel salone internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda, TheOneMilano evento di riferimento dell’Haute-à-Porter (che fanno parte della galassia di Confindustria Moda) e HomiFashion&Jewels Exhibition l’appuntamento dedicato all’eccellenza del bijou, del gioiello e dell’accessorio moda, si sono infatti tenute in semi-contemporaneità e hanno attratto in particolare compratori stranieri, di altissimo profilo, segnando il successo di queste manifestazioni.

Tra gli stand si sono avvicendati addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo: in particolare è stata registrata l’ottima presenza di visitatori da Spagna, Francia e Germania. Ottima la performance di buyer da Stati Uniti e Canada e molto positivo il ritorno dei buyer dal Giappone.

Grazie alle tante presenze i momenti di business si sono trasformati in nuove inportanti occasioni di confronto sulle opportunità offerte dal mercato, anche in un periodo di grande incertezza come quello attuale. Tanto spazio alla qualità del Made in Italy apprezzato all’estero, progetti di sostenibilità per una filiera sempre più responsabile, iniziative rivolte a dare valore ai giovani talenti e forte rappresentanza dei marchi internazionali hanno caratterizzato l’offerta degli appuntamenti fieristici che si sono animati di creatività, nuove tendenze e un pizzico di glam, anticipando il futuro dello stile da indossare e da esibire.

Con un nutrito programma di workshop ed eventi, le fiere, oltre a rappresentare una concreta occasione per lo sviluppo dell’attività dei buyer, si sono confermate un momento unico per valutare le novità del mercato e per le opportunità di aggiornarsi e approfondire le tematiche di più stretta attualità per i settori di riferimento.

Fiere che rappresentano solo una parte del progetto #finallytogether, ideato per dare forza al settore della moda attraverso la promozione congiunta e sinergica. Oltre alle manifestazioni concluse a Milano, la settimana scorsa ha chiuso a Firenze DaTe - Shaping Avantgarde, evento dedicato all’occhialeria di avanguardia, con 1500 visitatori professionali.

Gli ultimi appuntamenti di #finallytogether hanno aperto i battenti sempre a fieramilano: Lineapelle, rassegna internazionale dedicata ai settori pelli, accessori e componenti per calzatura, pelletteria, abbigliamento e arredamento; Simac Tanning Tech, salone internazionale delle macchine e delle tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria; Mipel Lab, innovativo format fieristico all’interno di Lineapelle, ideato da Assopellettieri e punto di incontro tra domanda e offerta di produzione italiana di pelletteria.