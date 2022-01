Fiere moda e accessorio: Micam, Mipel e TheOne milano slittano a marzo

Moda e accessorio moda: le manifestazioni fieristiche a Milano slittano a marzo per incontrare al meglio gli operatori di tutto il mondo e offrire a un maggior numero di buyer l’opportunità di partecipare. Nuove date quindi per MICAM Milano, il Salone Internazionale della Calzatura, MIPEL, il Salone Internazionale dedicato alla Pelletteria e all’Accessorio Moda, THE ONE MILANO, il Salone dell’Haut-à-Porter, che erano inizialmente previste a febbraio e sono state riposizionate al 13-15 marzo 2022 mentre HOMI Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e all’accessorio sarà in parziale sovrapposizione dall’11 al 14 marzo, sempre all’interno del polo fieristico di Fiera Milano Rho.

Questa nuova collocazione, che raccoglie le indicazioni del mercato e degli operatori, ha come principale obiettivo quello di offrire nuovamente una piattaforma espositiva in presenza in grado di mettere insieme tutto il sistema moda e proporre al pubblico internazionale dei visitatori professionali un’unica grande occasione di business in un momento di maggior serenità.

Consapevoli che le fiere fisiche sono imprescindibili per il business delle aziende del comparto moda, “gli organizzatori si sono ancora una volta uniti nella decisione del riposizionamento tenendo fede al claim #BetterTogether ma soprattutto dopo aver ascoltato le esigenze del mercato”.

L’agenda della moda e dell’accessorio fissa quindi nuove date in cui verrà valorizzato al meglio lo spirito creativo di tante aziende che continuano a offrire collezioni in linea con i più alti standard di eccellenza: una rassegna dove il Made in Italy rappresenta la vetrina più importante, accompagnata dalle proposte internazionali più interessanti del mercato. Un mix vincente che attrarrà operatori qualificati in un clima di rinnovato entusiasmo.

L’appuntamento con MICAM Milano, MIPEL, THE ONE MILANO è dal 13 al 15 marzo 2022 mentre HOMI Fashion&Jewels Exhibition è dall’11 al 14 marzo 2022.