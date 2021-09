Fintech Summit, riflettori su Milano capitale dell'innovazione

Il Finance Technology è la chiave per la ripresa dell’economia e il Milan Fintech Summit punta sulla sua seconda edizione con ancora maggiore forza e decisione: l’evento, promosso e organizzato da Fintech District - l’ecosistema di riferimento del settore in Italia - e da Business International, la divisione di Fiera Milano Media dedicata al mondo della formazione e della consulenza d’impresa, che si terrà il 4 e 5 ottobre sia in presenza sia in digitale a Palazzo Mezzanotte a Milano.

Secondo una ricerca di Value Partners, solo in Italia nel 2020 l’erogato annuale alle Pmi italiane da parte di società non bancarie è cresciuto del 450% (circa 1.656 milioni di euro per 5.464 aziende finanziate). E il settore crescerà del 58% entro il 2023, producendo oltre 73.000 nuovi posti di lavoro con Milano che conferma il suo ruolo di capitale dell’innovazione, seconda città in Europa per crescita più rapida delle startup, ospitando il 45% delle realtà fintech presenti in Italia, con un incremento del 28% anno su anno e una capacità di attrarre capitali d’investimento che solo nel 2020, nell’area milanese, ha raggiunto i 391 milioni di euro, il 68% del totale italiano.

In un Paese come il nostro nel quale l’impatto della trasformazione digitale è stato così forte da rivoluzionare completamente le abitudini di consumo e fruizione dei servizi finanziari, va promosso un approccio maggiore e inclusivo e per questo il Milan Fintech Summit accenderà i riflettori internazionali sulle eccellenze italiane e valorizzerà il ruolo della città di Milano per attrarre capitali e creare occasioni di networking.

Chairman delle due giornate di lavori – che aprono una settimana interamente dedicata al Fintech, grazie alla realizzazione nei giorni successivi, del Fintech Stage Festival – sarà Alessandro Hatam che, dopo il successo della prima edizione, tornerà a moderare personaggi di calibro internazionale, come Lizzie Chapman, ceo & co-founder ZestMoney e i ceo di unicorni quali Eric Demuth di Bitpanda, Yoni Assia di eToro e Alexander Kemper di C2FO, a cui si aggiungeranno anche quelli di eccellenze fintech italiane e straniere che si confronteranno sui principali trend del momento, offrendo anche spunti di riflessione sul futuro di un settore in continua e rapida evoluzione.

In questa nuova edizione sarà dato tempo e spazio anche alle nuove generazioni di giovani talenti con l’iniziativa Milan Fintech Summit Jr che ha l’obiettivo di creare una cultura finanziaria improntata sull’innovazione. Nel corso della prima giornata un momento sarà riservato alle classi quarte e quinte delle scuole superiori della Regione Lombardia: gli studenti potranno partecipare a un percorso di avvicinamento al Fintech per comprenderne benefici e potenzialità. Il progetto diventerà annuale e in futuro sarà esteso a tutte le scuole italiane.

“Il Milan Fintech Summit non è solo un momento di celebrazione di un settore che ormai ha già dimostrato il suo ruolo cardine nell’ecosistema finanziario italiano e internazionale, ma un momento di confronto per condividere punti di vista e idee per dare un’ulteriore spinta di crescita all’ecosistema e a iniziative di Open Innovation - spiega Alessandro Longoni, head of Fintech District -. L'ecosistema italiano si sta progressivamente rafforzando anche grazie a iniziative istituzionali quali la sandbox regolamentare per facilitare nuove sperimentazioni, la nascita del Fintech hub di Banca d'Italia e l'acceleratore Fin+Tech di Cdp Venture Capital, di cui Fintech District è partner, ma molto può ancora essere fatto per colmare il gap con gli altri paesi”.

“Sono necessarie iniziative di sistema per raggiungere l’obiettivo e il Summit vuole essere una di queste. Importanti realtà internazionali saranno presenti per la prima volta in Italia per raccontare le loro esperienze - aggiunge -. È un’occasione unica per mostrare le potenzialità del nostro Paese in questo ambito e quelle della città di Milano quale punto di riferimento a livello europeo”.

“La grande capacità di un evento come il Milan Fintech Summit non è solo quella di saper guardare al futuro, ma proprio di essere in grado di anticiparlo - sottolinea Carlo Antonelli, amministratore delegato di Fiera Milano Media -. In un mondo nel quale la trasformazione delle nostre vite è in continuo e vertiginoso divenire, prendersi cura della promozione di una nuova cultura finanziaria ed economica non significa, infatti, solo cogliere l’opportunità della ripresa, ma anche porre basi solide per la crescita di un Paese che dovrà essere sostenuto dal talento e dalla visionarietà delle nuove generazioni”.

La manifestazione ha tra i suoi partner alcuni dei principali brand nazionali e internazionali come Fabrick, Borsa Italiana, Sella, Accenture, BVD e Moody’s Analytics, Klarna, Oracle, Nexi, Solarisbank, expert.ai, Jumio, Larus Business Automation-Fujitsu, Tinaba con Banca Profilo, Workinvoice, Ambasciata del Canada, Plick, Wavenure, Yousign, Auriga, Azimut Direct, Credimi, Finanza.Tech, Neosurance, October, Opyn, Raisin DS, Refinitiv, VidyaSoft, oltre al patrocinio di associazioni di riferimento, come AIFI, Assolombarda, EDFA, Febaf, Italia Fintech, Italian Insurtech Association e VC Hub.

Agenda completa e informazioni per le iscrizioni su www.milanfintechsummit.com