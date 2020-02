Fisco, lettera di Ruffini ai dipendenti: "Priorità a riforme. Inviatemi idee"

In una lettera inviata ai dipendenti, il nuovo direttore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ernesto Maria Ruffini, si è detto “ onorato ed emozionato di tornare ”, dopo aver già ricoperto il medesimo ruolo a cavallo tra il luglio 2017 e il settembre 2018.

Nella lunga missiva c'è tanto altro: suggerimenti, consigli e indicazioni di vario tipo. Innanzitutto Ruffini ha chiesto ai dipendenti di essere “ protagonisti ”, di inviargli “ idee, proposte, critiche se ritenete ” con l'obiettivo comune di “ dare agli italiani servizi migliori e più efficienti ”. I punti di riferimento del Fisco “ equo ” devono essere “ giustizia sociale, contrasto a chi non rispetta le leggi e servizio ai cittadini ”.

Dalle riforme al nuovo percorso: le sfide di Ruffini

Per garantire la massima efficienza, ha poi aggiunto Ruffini, “ è necessaria una nuova stagione di riforme in materia tributaria per rimettere tutti sul fuso orario di un Paese moderno e sostenere la crescita, le partite iva, chi fa impresa, le famiglie, così come i professionisti del settore ".

Il nuovo percorso intrapreso dal neo direttore sarà senza ombra di dubbio complicato. La visione di Ruffini è chiara: " Sono consapevole, per aver seguito dagli organi di informazione e non solo, di trovare un quadro complesso, con numerosi problemi che sono e saranno per me una priorità. Così come lo saranno nuovi progetti di semplificazione e innovazione per i cittadini, e come lo sarà rimotivare le strutture ".

Per quanto riguarda il lavoro svolto, il direttore ha ribadito ai dipendenti che l'Agenzia svolge “ un servizio importante ” e “ necessario ”. Per questo “ chiediamo anche di essere rispettati come servitori fedeli dello Stato. Cercherò di ricordarlo sempre a tutti. Così come ricorderò sempre a tutti - a tutti i livelli - il lavoro e la professionalità delle donne e degli uomini di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate-Riscossione, due grandi strutture che devono funzionare nel migliore dei modi proprio per il ruolo centrale, fondamentale che hanno per lo Stato e gli italiani ".