Fitch promuove l'Italia: ecco cosa è successo

L'agenzia internazionale di valutazione del credito e rating Fitch ha deciso di promuovere l'Italia, alzando il rating da BBB- a BBB, con outlook stabile. La decisione di alzare le stime di crescita dello Stivale ha naturalmente entusiasmato il Mef, che ha spiegato come la notizia sia stato il coronamento di " una serie di valutazioni positive rilasciate da cinque altre agenzie di rating, che in queste settimane hanno migliorato il loro outlook sul Paese ".

" Queste decisioni confermano la solidità della linea di politica economica perseguita dal Governo e l'esigenza di proseguire con vigore sulla strada delle riforme e degli investimenti, secondo il piano concordato con l'Europa ", ha aggiunto il ministero dell'Economia e delle finanze, come riportato da Agi.

Lo scorso 22 ottobre, infatti, anche S&P aveva alzato a BBB il rating dell'Italia, così come Dbrs, che aveva confermato il giudizio a BBB (alto). Mantenuto anche il rating relativo alle emissioni a breve termine, a R-1. Di diverso avviso Moody's, che a novembre non ha aggiornato il proprio parere circa la situazione del debito italiano.

Fitch, che ha alzato il rating dell'Italia, ha precisato che l'outlook è stabile. Positive anche le sue stime relative al Pil per il 2021, dato al +6,2%. Con una crescita economica trimestrale del 2,7% (secondo trimestre) e del 2,6% (terzo trimestre). Un risultato considerato " ben al di sopra dell'intera zona euro ". Secondo l'agenzia di rating, il Pil italiano è destinato a raggiungere il livello pre-pandemia nel primo trimestre del 2022, attestandosi l'anno prossimo al +4,3%.

Conti pubblici in miglioramento, dunque, grazie a quello che Fitch definisce un forte rimbalzo economico. È stata considerata pertanto al ribasso la previsione di deficit del 2021 (dall'11,4% rilevato nell'ultima revisione all'8,9%). Stando alle previsioni dell'agenzia internazionale di valutazione del credito e rating entro la fine del 2021 il rapporto debito/pil secondo l'agenzia probabilmente scenderà sotto il 154% rispetto al picco del 155,6% del 2020. Entro il 2025 si arriverà al 150%.