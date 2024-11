Flat tax autonomi, la Lega vuole allargare la platea

Ascolta ora 00:00 00:00

Estensione della platea di contribuenti che può accedere alla flat tax, abbassamento dell'imposta sulle plusvalenze da criptovalute e bonus per le scuole paritarie. Sono questi alcuni degli emendamenti alla manovra segnalati ieri in commissione Bilancio della Camera. Ieri ne sono stati definiti prioritari 313 su un totale di 600 consentiti (il termine scade oggi alle 9).

Tra le proposte di rilievo quella di Alberto Bagnai della Lega (foto) che propone di elevare da 30mila a 50mila euro il limite di reddito da lavoro dipendente o da pensione per accedere alla flat tax del 15% dedicata alle partite Iva con redditi fino a 50mila euro. In questo modo sarebbe possibile supportare chi consegue redditi integrativi derivanti da collaborazioni professionali. Le altre proposte leghiste per cui si richiede un esame prioritario sono: l'ulteriore stanziamento di circa tre miliardi per il Ponte sullo stretto, la riduzione dal 42% al 28% della tassa sulle plusvalenze da criptovalute e un contributo del 30% del costo, fino a un massimo di 100 euro, per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica fabbricati in Europa.

Un emendamento di Noi Moderati prevede un buono scuola fino a 2mila euro per studente, destinato alle famiglie con reddito Isee inferiore ai 40mila euro, che scelgono istituzioni scolastiche paritarie. Fdi aveva presentato un'analoga proposta con tetto a 1.500 euro per studente.

Tra gli emendamenti di Forza Italia, invece, la semplificazione del Bonus nido (da 3mila euro/anno per famiglie con Isee sotto i 25mila euro a 1.500 euro sopra i 40mila), la proroga decennale delle concessioni idriche per chi deve realizzare opere pubbliche complesse e l'estensione della cassa integrazione del settore moda da 8 a 12 settimane.

Sempre alla Camera oggi riprende l'esame degli

emendamenti al ddl Concorrenza (atteso l'esito finale per quelli sui clienti elettrici vulnerabili e sul tetto alle commissioni per i buoni pasto). Al Senato il voto sugli emendamenti al dl Fisco potrebbe iniziare domani.