L'Italia "fiorisce". Export a 1,2 miliardi

Al via Flormart Green Italy, storica fiera internazionale dedicata al florovivaismo e alle tendenze green che torna in scena da oggi al 27 settembre a Padova. Acquisita tre anni fa da Fiere di Parma, Flormart è stata rilanciata ed è un appuntamento internazionale con oltre 120 espositori e 200 buyer da oltre 30 Paesi, grazie alla collaborazione con Ice Agenzia.

Guardando ai numeri, «le esportazioni si attestano intorno a 1,2 miliardi e l'Italia si posiziona ovunque sul podio, «al secondo posto in Europa e al terzo a livello mondiale, preceduta solo da Paesi Bassi e Colombia», spiega al Giornale l'ad di Fiere di Parma Antonio Cellie (in foto). A livello di produzione, nel 2023 si è arrivati a 3,1 miliardi (30% in più rispetto al 2016, annus horribilis con la cifra più bassa dell'ultimo decennio), arrivando addirittura a eguagliare le cifre record del 2022. «Abbiamo un'offerta unica, lungo tutta la filiera, con un'importante distretto a Pistoia, ma molti operatori di peso nel centro sud. I nostri primi mercati sono quello di Francia, Paesi Bassi (di cui siamo partner), Germania ed Emirati».

Insomma, l'Italia gioca un ruolo leader in un settore che sta avendo un ruolo chiave anche nelle città del futuro, le smart city che mettono al centro gli spazi verdi e un nuovo concetto di natura.

«Fiere di Parma, ha molti progetti in tal senso e grazie a un ulteriore investimento di 20 milioni ha avviato anche il restyling dei padiglioni per aumentare le aree coperte a disposizione di espositori e buyer e favorire la transizione green». Al momento Fiere di Parma oltre 80 milioni di fatturato, 27 di margine operativo lordo gestisce anche Cibus, Cibus Tec, TuttoFood a Milano, Mercanteinfiera e Salone del Camper.