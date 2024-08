Fondazione Crt, oggi la risposta al Mef

Ascolta ora 00:00 00:00

Arriva al dunque la vicenda di Fondazione Crt, finita nel mirino del ministero dell'Economia (l'ente di vigilanza sulle fondazioni bancarie) in seguito alla ormai nota questione del patto occulto. Oggi, alle ore 10, è stato convocato un Consiglio d'Indirizzo della terza fondazione bancaria italiana che discuterà la proposta di riforma della governance, messa punto in queste settimane dalla presidente Anna Maria Poggi. Al termine, verrà licenziato il documento di risposta al Mef che conterrà gli impegni di riforma che, a quanto raccolto da il Giornale, andranno incontro a tutte le richieste del ministero guidato da Giancarlo Giorgetti. Si arriva a questo punto con un paio di giorni di anticipo rispetto alla scadenza dei 30 giorni dati dalla vigilanza (che sarebbero scaduti il 22 d'agosto) per porre rimedio ai suoi rilievi, a pena di procedere per il commissariamento dell'ente. Tramontata definitivamente, invece, l'ipotesi ventilata da fonti giornalistiche della possibilità di richiesta di una proroga.

Dopo il voto da parte del Consiglio d'indirizzo, il plico verrà spedito a Roma e sottoposto al vaglio del ministero. Il Mef a sua volta dovrà formulare un parere prima della definitiva entrata in vigore delle nuove regole in casa Crt, che in caso di via libera della vigilanza formalizzerà le sue promesse a stretto giro con tanto di sospiro di sollievo per lo scampato pericolo. Comunque andrà a finire, la Fondazione Crt che verrà dovrà necessariamente trasformarsi in profondità rispetto a quella in cui si è sviluppata la vicenda del patto occulto, che ha portato all'addio dell'ex presidente Fabrizio Palenzona, alle clamorose dimissioni dei consiglieri autonominati ai vertici delle controllate dell'ente e a manciate di indagati da parte della Procura di Torino.

Il filone giudiziario, tra l'altro, continuerà a fare il suo corso a prescindere dalle riforme che vedranno la luce. Dai magistrati potrebbero quindi arrivare nuove sorprese ed è per questo che quanto avverrà in questi giorni potrebbe non essere l'ultimo atto di una storia destinata a fare scuola.