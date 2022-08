Da Fs piano da 2 miliardi per la fibra su tutta la rete

Ferrovie dello Stato ha già avviato un piano per la copertura 4G su tutta la rete Alta Velocità entro in prossimi 18 mesi, e ha un progetto di lungo periodo che prevede un investimento di 2 miliardi per estendere e potenziare la fibra ottica «spenta» lungo l'intera rete ferroviaria di 17mila chilometri e 2.200 stazioni. Ne ha parlato al Meeting di Rimini l'amministratore del gruppo, Luigi Ferraris, spiegando che «abbiamo messo l'innovazione e la digitalizzazione come elementi abilitanti del nostro Piano Industriale decennale che prevede 190 miliardi di investimenti focalizzati su infrastrutture fisiche, sviluppo della logistica e del trasporto passeggeri collettivo». «La connettività - ha proseguito Ferraris - è un elemento chiave». Facendo il punto sui progetti legati alla connettività Ferraris ha riferito di avere «appena implementato un upgrade da Milano a Bologna», annunciando che «entro dicembre andremo a coprire l'intera tratta Bologna-Firenze. «In 18 mesi, dunque, avremo un livello 4G su tutta la rete AV», ha concluso. Quanto al progetto di più lungo periodo, l'obiettivo di Fs è la totale connettività sui treni regionali ma che su bus. Ferraris ha evidenziato come questi 17mila chilometri di rete ferroviaria raggiungano 2.200 stazioni, passando anche in aree rurali spesso non coperte dai segnali Tlc. «Vogliamo rafforzare questo livello di connettività con una fibra ottica spenta per inserire il wifi non solo sull'alta velocità, ma anche su tutti gli altri treni Intercity e Regionali».