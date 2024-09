Galantic, un americano al vertice del gruppo Tod's

Ascolta ora 00:00 00:00

Il timone del gruppo Tod's a un manager americano. Diego Della Valle, che negli anni aveva mantenuto la doppia carica di presidente e amministratore delegato, ha passato il testimone della guida operativa a John Galantic (in foto), manager di comprovata esperienza nel settore del lusso. Della Valle conserverà invece la carica di presidente mentre il fratello Andrea quella di vice presidente.

Galantic, che parla fluentemente l'italiano, ha alle spalle 16 anni di carriera in Chanel e siede nel cda di Ferrari come consigliere non esecutivo. Il manager, classe 1961, in passato ha ricoperto posizioni dirigenziali di alto profilo negli Stati Uniti, in Italia e in Francia. La sua ultima carica è stata quella di presidente e chief operating officer del prestigioso marchio transalpino. La scelta è caduta su Galantic anche per le sue «competenze specifiche sul consolidamento dei marchi» che aiuteranno il gruppo «ad aumentare il suo potenziale di crescita a livello globale», recita una nota della società marchigiana.

Il consiglio di amministrazione di Tod's è completato da Tony Belloni, Luca Cordero di Montezemolo, Domenico De Sole, Romina Guglielmetti, Emilio Macellari, Vincenzo Manes, James Michael Chu e Nikhil Thukral. Gli ultimi due sono rispettivamente co-ceo globale e managing partner di L Catterton, il fondo di private equity, sostenuto dalla francese Lvmh, che ha affiancato la famiglia Della Valle nell'Opa che ha permesso il delisting da Piazza Affari. Con la sponda di L Catterton, la famiglia fondatrice intende dare vita a una nuova fase di crescita del produttore italiano di calzature di lusso. Intervenendo settimana scorsa alla Milano Fashion Week, Diego Della Valle ha ribadito che l'uscita dalla Borsa permette al gruppo di poter sviluppare la crescita «senza avere l'affanno di presentare ogni tre mesi i conti e in questo momento ciò ha pagato molto».

Guardando alle difficoltà del

lusso in questo 2024, Della Valle ritiene che entro 7-8 mesi la debolezza rientrerà. L'intento del gruppo è supportare i mercati asiatici che per Tod's valgono circa il 40% dei ricavi e per aumentare il presidio negli Usa.