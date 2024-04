Generali aperta allo shopping. A gennaio il nuovo piano

Il nuovo piano industriale 2025-2027 di Generali vedrà la luce il 30 gennaio del 2025. È quanto sottolinea la compagnia triestina nelle risposte alle domande degli azionisti in vista dell'assemblea di bilancio di mercoledì.

Sempre nei chiarimenti forniti ai soci, il gruppo guidato dall'ad Philippe Donnet (in foto) ha precisato che «acquisizioni e cessioni rappresentano una leva strategica per migliorare la crescita e la diversificazione degli utili riducendone i relativi rischi». Di conseguenza, il Leone «continuerà a valutare in maniera rigorosa e disciplinata opportunità che presentino un potenziale importante di creazione di valore per tutti gli stakeholder». Un cenno è stato fatto anche all'asset management, che sarà sempre più centrale per il gruppo, anche alla luce della nuova struttura organizzativa annunciata pochi giorni fa. In particolare, dall'acquisizione dell'americana Conning «sono previste sinergie tra 70 e 80 milioni entro il quinto anno e sarà decisiva per entrare nel mercato Usa e crescere nel risparmio gestito per diventare a lungo termine un gestore patrimoniale globale di primo livello».

Tra le altre curiosità, si segnala che Generali annovera circa 170mila azionisti, il 67,07% dei quali basati in Italia e il 32,93% all'estero. A fine 2023, le società del gruppo operanti in Cina detenevano investimenti pari a 15,2 miliardi di euro.

A questi si aggiungono 1,7 miliardi di esposizioni finanziarie dirette detenute sotto la Grande muraglia da società del gruppo non operanti nel paese, e altri 2,3 miliardi tramite fondi detenuti da società del gruppo non operanti nel paese.