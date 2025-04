Generali, Iss si schiera con Mediobanca ma ormai la sua credibilità è sotto zero

Ascolta ora 00:00 00:00

Il proxy advisor Iss consiglia i soci di Generali di votare a favore della lista presentata da Mediobanca per il rinnovo del cda alla prossima assemblea del 24 aprile, preferendola a quelle presentate dal gruppo Caltagirone e da Assogestioni.

«L'azienda ha registrato buoni risultati negli ultimi anni e il sostegno a questa lista sembra la migliore opzione per garantire la continuità strategica e gestionale. Il sostegno a liste alternative potrebbe comportare un rischio significativo di ingovernabilità e di interruzione della strategia», scrive Iss nella sua raccomandazione di voto, a proposito della lista di Mediobanca che ricandida il presidente di Generali, Andrea Sironi, e il ceo, Philippe Donnet.

Iss, di recente, è stata duramente attaccata dal gran capo di Jp Morgan, Jamie Dimon che ha bollato la società di consulenza per delega con il termine di «incompetenti» in un'intervista con Semafor. Ha affermato che Iss, controllato da Deutsche Borse, e i suoi rivali più piccoli hanno contribuito a un ambiente normativo che sta «spingendo le aziende fuori dal mercato pubblico».

Iss è inoltre lo stesso proxy che ha invitato i soci del Monte dei Paschi a bocciare l'aumento di capitale per l'Ops su Mediobanca. Per poi essere contestato dai vertici di Rocca Salimbeni per aver «trascurato alcuni elementi chiave nel formulare questa raccomandazione», che si basa su un'analisi definisce «inaccurata e incompleta». Non solo. Il parere di Iss è stato sconfessato a stretto giro dall'altro proxy, Glass Lewis (di proprietà di una società canadese di private equity) che invece ha raccomandato agli azionisti di Siena di votare a favore dell'aumento a servizio dell'offerta nell'assemblea in programma il prossimo 17 aprile.

In un corposo report, infatti, ritiene che Mps «abbia presentato una motivazione strategica e finanziaria coerente che giustifica il proseguimento dei suoi sforzi per acquisire Mediobanca», visto che dall'operazione nascerebbe «un gruppo bancario italiano più diversificato, con una rilevanza nazionale nei settori del retail e commercial banking, del wealth management, del consumer finance e dell'investment banking a basso consumo di capitale». Vedremo come si esprimerà Glass Lewis sulla partita per la governance delle Generali.