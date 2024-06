Generali pronta a uscire da Turchia e Filippine

Ascolta ora 00:00 00:00

Il nuovo piano strategico 2025-2027 è ancora abbastanza lontano nel tempo e Assicurazioni Generali valuta l'opzione di snellire il perimetro del gruppo. Stando alle indiscrezioni riportate da Bloomberg, il Leone di Trieste ha avviato l'iter di vendita delle sue unità in Turchia e nelle Filippine attraverso due processi separati. Dal quartier generale della maggiore compagnia assicurativa italiana è arrivato il più classico dei «no comment». Non si tratta di asset di rilievo per il gruppo: da un lato la piccola filiale Generali Sigorta AS con sede a Istanbul e dall'altro Generali Life Assurance Filippine. Per entrambe ci sarebbero una mezza dozzina di pretendenti interessati a rilevarle. Anche sommando le due possibili dismissioni, difficilmente i due dossier supereranno quanto incassato dall'ultima vendita (Tua Assicurazioni ad Allianz per 280 milioni di euro). Il tutto rientra nel solco che sta tracciando il ceo Philippe Donnet (in foto), ossia una razionalizzazione della struttura per concentrarsi su mercati e segmenti chiave. Il tutto rientra nel solco che sta tracciando Donnet, ossia una razionalizzazione della struttura per concentrarsi sui mercati e segmenti chiave. In entrata invece non si profila all'orizzonte nessuna operazione di M&A, come ribadito a margine nella presentazione dei conti del primo trimestre.

«Una volta completato il buyback da 500 milioni approvato dall'ultima assemblea e il riacquisto di azioni proprie di cui sopra, Generali non avrà più margini di cassa per effettuare acquisizioni», ha tagliato corto il cfo di Generali, Cristiano Borean.

Il prossimo anno vedrà in primavera anche il rinnovo del board, con Donnet che potrà far valere i dividendi record dell'ultimo triennio e le quotazioni del Leone salite ai massimi da tre lustri.