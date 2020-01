Generali punta sul welfare con il nuovo Energy Hub

Potenziare l'energia fisica e mentale dei dipendenti e promuovere uno stile di vita sano. È questo l'obiettivo di «Energy Hub», il nuovo spazio dedicato al benessere e alla prevenzione nella sede milanese di Generali a Citylife. Al suo interno una equipe di medici professionisti ha studiato una serie di attività volte a stimolare l'adozione di stili di vita sani da parte di chi vi aderisce. Il gruppo Generali è stato affiancato nell'ideazione del progetto da Med-Ex, la società che da 25 anni si occupa dell'assistenza medica e della preparazione sportiva dei piloti della Ferrari. In «Energy Hub» è presente anche un simulatore di guida di una F1 per misurare i parametri biometrici. Il programma è caratterizzato da un'estrema semplicità. I dipendenti Generali possono scegliere liberamente di sottoporsi a un check-up che li indirizza verso attività finalizzate a un maggior benessere psico-fisico (da yoga e pilates al fitness, dalla ginnastica posturale ai corsi di difesa), inclusa la predisposizione di una dieta adeguata. Check-up e corsi sono gratuiti, mentre eventuali visite specialistiche in loco sono coperte dall'assicurazione sanitaria dei dipendenti. «Energy Hub» è stato sviluppato da Generali Welion, la società che, nell'ambito del gruppo , offre soluzioni per il welfare aziendale. Lo scopo, infatti, è testare il progetto per inserirlo nelle offerte alla clientela.

«Crediamo sia importante mettere i colleghi nelle migliori condizioni per sentirsi bene al lavoro e potersi focalizzare al meglio sugli obiettivi» della compagnia, ha sottolineato Maurizia Cecchet (in foto), direttore risorse umane delle business unit Group investments e Asset management di Generali.