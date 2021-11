"Il Giornale" svela l'Italia di domani

Dicono che il Giornale sia contrario alla sostenibilità e al domani più ecologico. E ovviamente non c'è nulla di vero in questo: il nostro Giornale è invece contro ogni forma di gretinismo, che si intende come estremizzazione del futuro in un mondo più sostenibile senza studiarne gli effetti collaterali. Per questo abbiamo proposto in queste settimane la terza edizione di «Penso Innovativo», perché proprio l'innovazione è il motore del mondo che sta cambiando. E l'innovazione intelligente fa parte del progetto che oggi vedrà al 21 WOL di Milano, in via Noë alle 17, la sua conclusione, con un evento in presenza che riassumerà quanto pubblicato sulle nostre pagine. Guidato dal nostro direttore Augusto Minzolini, il talk avrà il compito di tracciare la linea e raccontare quanto le aziende presenti sul nostro territorio stanno facendo per dare gli strumenti giusti al pianeta alla ricerca di nuove idee.

Tra i protagonisti dell'appuntamento di oggi ci saranno il viceministro dello Sviluppo Economico Gilberto Pichetto; il general manager di Uber Italia Lorenzo Pireddu; il responsabile ufficio stampa di Generali Maurizio Pescarini; il Chief Technology, innovation&digital officer di Ferrovie dello Stato Roberto Tundo; l'amministratore delegato di Acciai Speciali Terni Massimiliano Burelli e il responsabile comunicazione di Tecnocasa. Intervistati anche dal vicedirettore Francesco Del Vigo, dal caporedattore Marcello Zacchè, da Pierluigi Bonora (responsabile delle pagine Fuorigiri) e dal sottoscritto.

Insomma: il tentativo è andare oltre il politically correct per proporre soluzioni che portino sulla giusta strada nei cambiamenti in atto nella società e nell'economia. Idee che hanno presentato sulle nostre pagine aziende come i big del settore energetico come Eni, Axpo, Enel, Iren. Nonché i colossi dell'industria come Acciaierie Terni, i protagonisti della mobilità come Trenitalia e Uber, gli attori della digitalizzazione dei servizi come Generali. Il tutto riassunto anche dalla partnership con i Digital Innovation Days.

Viviamo in un momento difficile in cui l'innovazione applicata alla salute ha portato a reagire a una grave minaccia del virus con un vaccino che in altri tempi avrebbe comportato anni di studi. E che grazie alle ricerche con cui è stato prodotto, ora potrà essere progenitore di cure efficaci per guarire altre malattie, come alcuni tipi di tumori. È solo un esempio: ne arriveranno tanti altri e in moltissimi campi:per questo il nostro compito è raccontare il cambiamento con un dibattito intelligente e costruttivo. Lo abbiamo e continueremo a farlo sul Giornale. E lo faremo oggi a Milano grazie all'aiuto dei nostri partner.