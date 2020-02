Gualtieri "cestina" Quota 100

Salva (il costoso) Reddito di cittadinanza, ma cestina Quota 100. La posizione di Roberto Gualtieri è davvero singolare: in diretta a Quarta Colonna, su Rete 4, il ministro dell'Economia ha infatti detto: "Quota 100 ha concentrato moltissime risorse in platea ristretta senza risolvere i problemi per tantissime persone. Molto costosa è destinata a finire". Ovvero, spiega sempre Gualtieri: "Quota 100 sta producendo più risparmi del previsto, non tira tanto, diremmo in gergo non sta funzionando. Siamo appena agli inizi di una discussione". Tutto pronto, dunque, per smantellare la riforma fortemente voluto dalla Lega di Matteo Salvini. E non potrebbe esser diversamente dato che l'esecutivo giallorosso sta facendo di tutto per eliminare l'ultima esperienza della Lega al governo.

Il ministro, durante il suo intervento a Quarta Colonna, ha poi ribadito che "il reddito di cittadinanza è una misura complessivamente giusta, per un aspetto è una sorta di estensione del Rei, sta determinando un aumento dei consumi e una riduzione della povertà. Però c'è una parte che va migliorata: quella che riguarda l'avviamento al lavoro". Già, il reddito di cittadinanza. Come giustificare però le spese pazze di chi, pur godendo del reddito, va a comprare champagne? Abusi, si dirà. Certamente. Però pare che i buchi nella manovra voluta da Luigi Di Maio siano sempre di più.

Nel libro dei sogni di Gualtieri anche l'abbassamento delle tasse: "Vorremmo avviare e realizzare una riforma fiscale per ridurre le tasse e semplificare il nostro sistema fiscale. Una cosa ambiziosa, ma che abbiamo iniziato a fare", ha detto il ministro che poi ha proseguito: "Io preferisco dire che vogliamo lavorare in quella direzione e parlare di quanto abbiamo già fatto".

Infine Gualtieri si difende, dicendo di non aver "mai detto di voler aumentare l'aliquota per i redditi alti".