Home Edition digitale per Expo Riva Schuh e Gardabags

Expo Riva Schuh e Gardabags tornano dal 16 al 19 gennaio 2021 con una edizione speciale, una Home Edition digitale che segnerà un momento di ripartenza del settore grazie a nuove dinamiche e nuove possibilità offerte dalla tecnologia nell’impossibilità di organizzare eventi in presenza. L'obiettivo è dare continuità al core della manifestazione: leggere le evoluzioni del mercato per offrire ai professionisti strumenti, riflessioni e soluzioni mettendo in relazione i più importanti player della calzatura a livello internazionale.

"Expo Riva Schuh e Gardabags raccolgono le sfide imposte da questo difficile periodo storico e, non potendo garantire alla loro community una partecipazione in presenza, tornano a gennaio con una Home Edition incentrata sul digitale e pensata per salvaguardare relazioni e business - spiega Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi -. Il nostro Dna è sempre stato quello di offrire una piattaforma globale di incontro, scambio e aggiornamento per il settore. Facendo leva sul know how maturato in tanti anni, questa edizione continua la nostra mission e andrà ad esplorare nuove possibilità di fare business, superando i limiti fisici del tempo e dello spazio”.

“Sarà un'occasione unica per rafforzare con modalità diverse le relazioni tra buyer e aziende espositrici e per fornire loro strumenti e contenuti di valore - aggiunge -. Questa special edition segna l'inizio di un lungo percorso di evoluzione pensato per fornire a tutti i professionisti nuove forme di networking, formazione e condivisione di contenuti anche in questo particolare momento".

La manifestazione avrà un approccio innovativo e inedito al digitale, per dare concretezza alla fitta rete di relazioni, con un panel di servizi e strumenti di marketing. Tra gli strumenti sviluppati per ottimizzare i touchpoint tra aziende e buyer, la fiera offrirà un catalogo espositori potenziato e un marketspace pratico e intuitivo accessibile da desktop e mobile. Rafforzata l'Area Riservata Espositori per favorire spazi di relazione diretta e percorsi personalizzati rendendo più efficaci le comunicazioni e lo scambio di informazioni.

A dare ancora più valore a questa edizione speciale, dal 16 al 19 gennaio sarà disponibile in live streaming l'evento "Expo Riva Show - The shoe connection" con talk show, presentazioni e testimonianze che accompagneranno il business di espositori e buyer: case history di successo e confronto con gli opinion leader del settore opportunità di aggiornamento imperdibile. La Home Edition digitale all’insegna di network, business ed edutainment rimarrà online sulla nuova piattaforma anche dopo la manifestazione, estendendo nel tempo le opportunità di business.

Tutte le informazioni su https://exporivaschuh.it/it