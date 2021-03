Homi Fashion & Jewels, novità e trend dal 20 al 27 marzo con il Live Show digitale

Dai Live Show ai Webinar, in attesa dell’appuntamento in fieramilano dal 18 al 20 settembre prossimi, HOMI Fashion&Jewels Exhibition, la manifestazione dedicata agli accessori moda, ai bijoux e ai gioielli trendy, lancia un percorso di avvicinamento con una serie di iniziative virtuali che svelano novità di prodotto, tendenze di stile e qualità.

È un calendario di eventi online che sono occasioni di contenuto pensate per formare e informare tutti gli operatori con agilità e immediatezza, senza frontiere, guidando il mercato anche in questi mesi che precedono l’appuntamento fisico e gli incontri tra espositori e compratori in fiera.

HOMI FASHION&JEWELS LIVE SHOW

Dal 20 al 27 marzo appuntamento con HOMI Fashion&Jewels Live Show, la nuova vetrina digitale interattiva, che presenta i trend della stagione Primavera/Estate 2021, con oltre 100 proposte e novità dal mondo degli accessori moda, dei bijoux e dei gioielli trendy che non manca mai di stupire. Kermesse virtuale che è una concreta opportunità di incontro e di scambio per designer e buyer nazionali e internazionali. Un’occasione per scoprire storie, tendenze, ultime novità del settore e chattare online, in presa diretta, con tutta la community degli operatori.

Il Live Show è realizzato in collaborazione con Class TV Moda ed è visibile – oltre che sulla nuova piattaforma digitale #befashionandjewels – su Modamania di TGCOM 24 e Video Sky 180_Canale CLASS TV MODA.

I WEBINAR DA NON PERDERE

In concomitanza con il Live Show, il 22 marzo si terrà il webinar “DREAMSCAPES and HYPER-CONNECTION. Gli scenari futuri e le tendenze per l’accessorio e il gioiello moda”, realizzato in collaborazione con Poli.Design. Un’occasione per conoscere in anteprima le tendenze delle prossime stagioni e acquisire importanti indicazioni concrete che consentano alle aziende e ai brand di valorizzare e indirizzare la propria creatività verso le esigenze del mercato che si evolve.

Sul fronte internazionale, le attività online proseguono con un programma di webinar realizzati da Ice, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con HOMI Fashion&Jewels Exhibition. Esperti di settore presenteranno scenari, prospettive e opportunità verso alcuni dei Paesi esteri di riferimento per il mercato italiano dell'export. L' appuntamento è per il 22 aprile con un focus dedicato agli Stati Uniti.