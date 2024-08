I sandali Birkenstock inciampano in Borsa

Ascolta ora 00:00 00:00

Scivolone a Wall Street per i celebri sandali Birkenstock. Il titolo del produttore tedesco di sandali e zoccoli ieri è sprofondato fino a -17% in area 50 dollari, dilapidando quasi tutto il rally messo a segno dal suo debutto in Borsa lo scorso ottobre a 46 dollari. I risultati trimestrali non sono riusciti a soddisfare le elevate aspettative degli investitori nonostante i ricavi abbiano toccato livelli record a 565 milioni di euro, in crescita del 19%. In aumento anche l'utile netto attestatosi a 74,6 milioni dai 63,1 milioni dell'analogo periodo dell'anno precedente. Rettificato per le voci una tantum, l'utile per azione risulta di 49 centesimi, sotto le attese di consensus FactSet di 51 centesimi. La crescita del fatturato è stata a doppia cifra sia in America (+15%) che in Europa (+19% a valuta costante) e l'amministratore delegato Oliver Reichert ha riferito di una domanda forte in tutti i segmenti, canli e categorie con i consumatori «alla ricerca di marchi che amano, e Birkenstock è uno di questi super marchi globali», rimarcando come i principali partner di vendita al dettaglio e i consumatori stiano diventando «sempre più selettivi e più intenzionali nelle loro spese».

Altro elemento di parziale delusione è stata la conferma della guidance, mentre più di un analista puntava su una revisione al rialzo. I ricavi dell'intero anno fiscale sono indicati in crescita di circa il 19% con un ebitda margin rettificato compreso tra il 30% e il 30,5%.

Come indicato in sede di Ipo, il colosso dei saldali sta proseguendo nel percorso espansione dei negozi di proprietà (sette nuove aperture nel trimestre portando il totale a 64) con le vendite in questi spazi che sono aumentate di oltre il 60 per cento con soprattutto i più giovani che cercano di «toccare i prodotti» prima di acquistarli. Parallelamente Birkenstock sta implementando il suo modello di «distribuzione ingegnerizzata», che cerca di aumentare il valore del marchio creando un effetto scarsità.