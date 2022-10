Iliad spegne le frequenze di notte: cosa cambia ora per gli utenti

Il caro energia fa spegnere anche i ripetitori della telefonia mobile durante la notte: è quanto stabilito dalla compagnia telefonica italiana Iliad che ha presentato il suo piano di ottimizzazione energetica, " una serie di azioni e impegni per ridurre il peso energetico dell’azienda e, così facendo, contribuire alla messa in sicurezza degli approvvigionamenti per il Paese" , come riporta il loro comunicato.

Lo "switch-off" notturno

Per risparmiare dal 5% al 10% del consumo energetico di alcuni siti radio, la società ha ideato uno switch-off (spegnimento) notturno di alcune frequenze sulla rete mobile che non andrà in alcun modo a intaccare il servizio offerto ai clienti. In pratica non avverrà nessun problema di connessione: si potranno continuare a effettuare telefonate, a riceverle e navigare in Internet. Tutti i servizi offerti rimarranno immutati. "I l traffico di rete sarà monitorato costantemente e, in caso di necessità, le frequenze spente rientreranno in funzione automaticamente ", spiegano i vertici. Sulla linea fissa, invece, dal gennaio 2023 la compagnia telefonica riuscirà a risparmiare quattro volte il consumo odierno con il rame grazie a un particolare tipo di fibra FTTH.

Cosa succede negli store

Nei punti vendita sparsi nel territorio nazionale, poi, si assisterà a uno spegnimento precoce dell'illuminazione esterna e interna attiva esclusivamente negli orari di apertura. Le Simbox Iliad, conosciute anche come i distributori di sim della società, rimarranno inattive in maniera programmatica per consentire di ridurre il loro consumo del 40%. " Negli uffici, invece, verranno impiegate delle misure di risparmio energetico implementando dei cambiamenti di policy e adottando soluzioni tecnologiche che consentiranno di ridurre il consumo energetico ", si legge nel comunicato.

Come si risparmia sui consumi

In questo modo si vogliono sensibilizzare tutti gli utenti a ottimizzare al meglio i consumi ma anche i dipendenti e fornitori. La cosiddetta Iliadbox, poi, funzionerà anche da remoto per spegnere il Wi-Fi quando non serve così da poterla utilizzare soltanto all'utilizzo riducendo ulteriormente i consumi. L'azienda fa sapere che almeno un terzo dell'energia viene risparmiata nelle ore notturne specialmente se si pianifica lo spegnimento quando si è fuori casa o nei periodi di vacanza.