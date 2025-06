Illimity, La Scogliera a fianco di Ifis

Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis

La Scogliera, titolare del 50,64% di Banca Ifis, ha confermato il proprio sostegno all'Offerta pubblica di scambio lanciata dall'istituto su Illimity Bank lo scorso 8 gennaio. Una posizione ribadita «nonostante le importanti rettifiche di valore di Illimity Bank». Lo si legge in una nota diffusa dalla sede di Losanna (Svizzera) in cui la finanziaria che fa capo alla famiglia Fürstenberg esprime, «attraverso l'amministratore delegato, Ernesto Fürstenberg Fassio (foto) e il padre Sebastien Fürstenberg, presidente del consiglio di amministrazione, in qualità di azionisti di controllo, il proprio impegno all'offerta, ribadendo la bontà del razionale strategico, rappresentato al mercato nel documento d'offerta pubblicato il 9 maggio e guidato da una logica industriale in grado di esprimere significative economie di scala e generare, a regime, sinergie complessive annue per 75 milioni lordi».

L'auspicio de La Scogliera è che «l'adesione all'offerta da parte degli attuali soci di Illimity sia sufficientemente ampia da consentire, nel più breve tempo possibile, l'avvio del processo di fusione tra le due entità che rappresenta una condizione essenziale affinché tutti gli stakeholders possano compiutamente beneficiare dell'integralità delle sinergie delineate nel documento d'Offerta». L'Offerta prevede la consegna di una nuova azione di Banca Ifis ogni 10 titoli Illimity consegnati, più un corrispettivo in contanti per 1,414 euro, pari a 3,55 euro per azione per una valorizzazione totale di 298 milioni di euro della banca fondata da Corrado Passera. Ambienti vicini a Banca Ifis fanno sapere che l'istituto conta di acquisire la maggioranza di Illimity nel tempo dell'Opas entro fine giugno. Ieri in Piazza Affari il titolo Illimity ha chiuso a 3,658 euro (+0,61%) e Banca Ifis a 22,08 euro (-0,63).

Di recente Illimity Bank ha ricoperto il ruolo di Euronext growth advisor e di global coordinator nell'ambito del processo di ammissione e successiva quotazione sul mercato Euronext Growth Milan di TradeLab, società di business analytics e consulting che supporta i processi decisionali dei clienti in diversi settori.