Imparare dal genio di Einstein a porre le giuste domande

Cosa faccio per combattere l'inflazione? I tassi saliranno ancora o riprenderanno a scendere? Se finisce la guerra, l'inflazione tornerà nei range di normalità? Comprare oro può rappresentare la soluzione? Meglio fare affari con l'edilizia e scoprire nuovi orizzonti nell'immobiliare? I titoli della tecnologia torneranno a salire a breve? E i bitcoin? Ed i conti di deposito al 4%? Insomma in cosa dobbiamo investire?

Più vado avanti e più mi convincevo di quanto siamo tutti molto lontani dalla verità. È in quel momento che mi sono ricordato di una episodio legato alla vita di Albert Einstein. Un suo allievo, un giorno, per metterlo alla prova gli chiese: «Professore, se lei avesse solo 15 minuti per affrontare un problema, che sia matematico o di altra natura, quale strategia adotterebbe?». Lui osservò negli occhi il ragazzo, poi disse. «Cosa farei? Impiegherei i primi nove minuti a cercare di formulare la domanda giusta, perché una volta formulata la domanda giusta, mi basterebbe un minuto, forse anche meno per trovare la risposta giusta e risolvere il problema».

Sembra banale vero? Lo è. I grandi uomini sono così. Sono talmente semplici da rendere banali le loro azioni e grandi i risultati che determinano. Eliminando i rumori di fondo La domanda giusta è: «Conosciamo come funzionano i mercati finanziari?». Così come la crescita economica passa per mille crisi che non le impediscono di realizzare un saldo positivo, alla stessa maniera la crescita dei mercati finanziari attraversa singoli momenti di crisi come gli attuali e genera crescite sempre maggiori. Se poniamo le domande giuste, non ci dovremo più preoccupare veramente né dell'inflazione né dei rialzi o dei crolli di Borsa. Ogni piano avrà il suo tempo ed ogni tempo il suo strumento di viaggio.

Investire è semplice, ma lo rendiamo complicato. Investire, è cercare la felicità. L'inflazione cresce? I mercati fibrillano? Ci sono venti di guerra da qualche parte nel mondo? Dov'è la novità? Dobbiamo preoccuparci di quello o di fare le scelte giuste? E, soprattutto una volta intrapreso il viaggio, saremo capaci di non fermarci al primo temporale?