Importo bollo auto molto alto: attenzione ai controlli del Fisco

La gestione del bollo auto è di competenza delle Regioni e delle province autonome di Bolzano e Trento. Solo nel Friuli Venezia Giulia e in Sardegna la tassa automobilistica viene amministrata dall’Agenzia delle entrate. A pagare il balzello sono tutti coloro che risultano essere proprietari di un veicolo iscritto al Pubblico registro automobilistico (Pra). La scadenza per il versamento del bollo auto è fissata all’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione della vettura. Non tutti sanno, però, che pagare una tassa automobilistica molto alta può far partire in automatico i controlli del Fisco.

Quando scattano le verifiche sui redditi del contribuente

Qualora il bollo auto da saldare è molto alto, tanto da far nascere il sospetto che il contribuente è in possesso di un veicolo non corrispondente alle sue capacità reddituali, il Fisco vuole vederci chiaro. La verifica, a quel punto, come riporta il quotidiano Investireoggi, diventa necessaria e ciò può creare problemi all’utente. Quindi è opportuno acquistare vetture in linea con la propria condizione economica, per evitare, di finire sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle entrate.

Il ritorno alla normalità nel 2022

La tregua legata alla pandemia da Covid-19 è ormai terminata. Negli ultimi due anni, per dare una boccata d’ossigeno ai contribuenti in ginocchio in conseguenza della crisi economica provocata dal Coronavirus, alcune Regioni hanno cancellato la tassa automobilistica, o si sono preoccupati di rinviarla. Adesso si dovranno rispettare le consuete scadenze e quindi non ci saranno più scorciatoie, anche se rimangono sempre i privilegi per alcune categorie che non devono versare la tassa automobilistica.

Quali sono i contribuenti che non devono pagare il bollo auto

L’esenzione interessa i disabili o i familiari di un portatore di handicap, i proprietari di auto con più di trent’anni e i proprietari di auto elettriche (la dispensa in questo caso vale solo per i primi cinque anni).