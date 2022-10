Imu, la scadenza di dicembre 2022: tutto quello che serve sapere sul pagamento

L’Imu, imposta unica municipale, ha un calendario per il pagamento molto semplice perché le scadenze ricorrono su base semestrale. Gli appuntamenti sono due: la prima rata o acconto entro il 16 giugno e la seconda rata, o saldo con eventuale conguaglio, entro il 16 dicembre. In vista della prossima scadenza Imu 2022, prevista per dicembre, è bene ricordare chi sono i soggetti obbligati a pagare l’imposta sulla casa: i titolari di diritti di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi); il concessionario di aree demaniali; il locatario di immobili in leasing.

Questo perché l’imposta unica municipale si applica a fabbricati, aree fabbricabili; terreni agricoli e capannoni; a immobili di lusso, ovvero rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Ma come si può pagare l’Imu 2022? Ci sono tre modi per farlo: con modello F24; tramite bollettino postale; online con PagoPA.

Alle regole ordinarie appena descritte, nel 2022 si sono aggiunti due nuovi casi di esenzione Imu: l’esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché non viene modificata la destinazione e a condizione che non siano locati (beni merce); l’esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.

