Inps, cambia tutto: come accedere agli sportelli da febbraio

Fra qualche giorno, come disposto dal governo Draghi, non sarà più possibile accedere agli sportelli dell'Inps senza essere muniti del green pass base, ossia quello ottenibile anche tramite tampone negativo. A stabilirlo è il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, che obbliga gli utenti ad esibire la certificazione verde per entrare in tutti gli uffici pubblici a partire dal primo febbraio 2022 fino al decadere dello stato di emergenza previsto per il 31 marzo 2022. La nuova regola, che non sarà applicata ai minori di 12 anni ed a chi è in possesso di esenzione, prevede fra l'altro che il green pass non possa essere autocertificato.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale, dunque, ricorda a chi non è in possesso di certificazione che vi sono anche altre modalità per accedere ai servizi dell'ente, come il contatto telefonico oppure il web-meeting, che può essere scelto al momento della prenotazione agli sportelli.

Per ottenere un servizio migliore, infatti, l'Inps consiglia di prenotare l'accesso agli sportelli informativi tramite i canali a disposizione, che possono essere il portale online istituzionale www.inps.it (bisogna scegliere la funzionale Prenota dal menu accessibile dall'area MyInps), il servizio Sportelli di Sede accessibile da Trova la sede, l'App Inps Mobile, scegliendo la funzione Sportelli di Sede, oppure il contatto telefonico al numero 803164 da telefono fisso (gratuito) oppure 06164164 da cellulare (a pagamento). In questo modo si avrà la possibilità di parlare con un operatore.

Non solo. Inps ricorda che presso le Filiali metropolitane, le direzioni provinciali, la filiale provinciale e le agenzie complesse è attivo il servizio di Prima accoglienza, che permette di accedere senza prenotazione nei goorni e negli orari di apertura al pubblico. In questo caso, però, deve essere esibito il green pass base.