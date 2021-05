Blocco della tessera sanitaria: segnatevi questa data

Come spiegato in una nota ufficiale anche dall'Inps, la Sogei, Società Generale d'Informatica italiana che opera nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha annunciato un blocco temporaneo dei suoi servizi, tra i quali rientra anche l'invio telematico dei certificati di malattia.

La Sogei, controllata interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze del quale è una società in house, svolge dei servizi di consulenza informatica per la pubblica amministrazione, in particolar modo proprio per il Mef e per le Agenzie fiscali. Come comunicato in via ufficiale sul proprio portale online, la società annuncia che "al fine di potenziare l’infrastruttura tecnica del sistema Tessera Sanitaria, il sistema sarà sottoposto ad un fermo totale per manutenzione straordinaria dalle ore 18:00 di sabato 29 maggio, con termine attività entro le ore 16:00 di domenica 30 maggio p.v. Il fermo riguarderà tutti i servizi del Sistema Tessera Sanitaria, compresa la ricetta dematerializzata" , precisa in conclusione la società.