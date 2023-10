Intesa Sp sfida il cosmo con Elon Musk

Intesa Sanpaolo va nello spazio con Elon Musk. La banca guidata dall'amministratore delegato Carlo Messina ha deciso di investire in SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.), l'azienda che il patron di Tesla ha creato nel 2002 con l'obiettivo di realizzare le tecnologie necessarie a ridurre i costi di accesso al cosmo e permettere così la colonizzazione di Marte.

Intesa non ha reso noto i termini finanziari dell'operazione, ma secondo fonti di mercato informate sui valori e sulle iniziative che convergono nel settore spazio, la banca italiana avrebbe investito «poco meno di una cinquantina di milioni».

Per quanto riguarda la strategia dentro alla quale si inserisce l'operazione, Intesa secondo una nota «ha riconosciuto al settore aerospaziale un ruolo di particolare rilievo nello sviluppo delle economie mondiali e ha pertanto deciso di investire in un player che ha dimostrato una visione d'avanguardia del prossimo futuro». Il tutto in coerenza con il piano d'impresa al 2025 che fa dell'innovazione uno dei suoi pilastri. Ma anche per investire in un settore che presenta i più interessanti tassi di crescita. E per prendere posizione a livello internazionale tra le banche che si vogliono distinguere per questo tipo di iniziative coraggiose. Non a caso la prima banca italiana è un'apripista nell'uso dell'intelligenza artificiale nel settore del credito, avendo di recente raggiunto un accordo con iGenius. Mentre il recente lancio di Isybank, la banca digitale del gruppo voluta da Messina, ha confermato l'accelerazione della vocazione digitale del gruppo.

SpaceX è diventata nota a livello mondiale per una serie di imprese storiche. A partire dal 2012 con il Dragon, il primo veicolo spaziale commerciale a consegnare un cargo per e dalla Stazione Spaziale Internazionale e poi, nel 2020, a trasportare persone in orbita nella stessa stazione. Il suo Falcon 9 è tutt'ora il primo e l'unico modulo spaziale (rocket) riutilizzabile, riducendo quindi i costi di accesso ai viaggi spaziali.

SpaceX ha raccolto oltre 10 miliardi di dollari in finanziamenti in oltre 30 round che hanno coinvolto un'ottantina di investitori, che l'hanno resa la più grande start-up spaziale al mondo con una valorizzazione di circa 140 miliardi di dollari.