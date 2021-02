Investimenti, la trasparenza sui costi è un miraggio

Ancora un miraggio la trasparenza sui costi degli investimenti da parte di banche e intermediari. Moneyfarm, società di consulenza finanziaria che ha fatto dell’efficienza e della trasparenza la propria bandiera, e la Scuola di Management del Politecnico di Milano ha svolto di recente un’analisi comparata sui costi e gli oneri degli investimenti realizzati dai maggiori operatori di intermediazione finanziaria in Italia, sulla base delle informative condivise con i clienti. L’analisi ha voluto verificare la compliance con la regolamentazione MiFid II che prescrive una trasparente e attiva comunicazione nel settore finanziario.

Nel lavoro di ricerca Moneyfarm e il Politecnico hanno scoperto che il 75% della documentazione relativa alla consulenza in materia di investimenti e alla gestione di portafogli non riporta la totalità delle informazioni raccomandate dalla disciplina MiFID II e la mancanza di trasparenza in materia di redditività è riscontrata nell’80% delle informative. Risultati che hanno portato a una presa di posizione di Paolo Galvani, Presidente di Moneyfarm, che ha sempre visto nella trasparenza un punto cardine per un operatore finanziario: “La trasparenza fa parte della nostra mission e del nostro modo di operare da sempre: nel lungo periodo crediamo che proprio la consapevolezza e il controllo dei costi possono fare davvero la differenza nel determinare il ritorno di un investimento.

La maggior parte degli investitori italiani ad oggi è ancora all’oscuro dei costi associati ai propri investimenti, nonostante questi siano particolarmente ingenti in Italia rispetto al resto d’Europa. Siamo estremamente orgogliosi di aver trovato un partner del calibro della School of Management del Politecnico di Milano per condurre insieme questa importante analisi sulle informative ex ante MIFID II, che speriamo incentivi tutta l’industria a fare meglio nell’interesse del risparmiatore”. I costi sono uno dei principali fattori nel determinare il risultato di un investimento nel tempo. Tuttavia, secondo Consob, solo una piccola parte dei risparmiatori sono consci di quanto pagano per i propri investimenti. E tu sei contento di quanto paghi per i tuoi investimenti? Scopri l’efficienza e la trasparenza della gestione patrimoniale Moneyfarm.