Ipotesi di razionamento del diesel: cosa può accadere

La buona notizia è il taglio di 25 cent sui carburanti a partire da mercoledì 23 marzo, quella cattiva è che una parte degli automobilisti potrebbe incontrare difficoltà con il diesel. La notizia poco rassicurante la scrive in prima pagina il Financial Times, spiegando che i mercati internazionali dovranno affrontare una stretta sul diesel con l'Europa più suscettibile a una scarsità "sistemica" che potrebbe comportare il razionamento della benzina come hanno fatto sapere i principali commercianti.

Le conseguenze del conflitto

Il capo di una delle più grandi case di acquisto e vendita merci e il più importante commerciante "imparziale" di petrolio hanno stimato che fino a tre milioni di barili di petrolio al giorno potrebbero essere tagliati dalla Russia a causa delle sanzioni occidentali in seguito all'invasione di Putin in Ucraina. L'allarme è stato lanciato dai leader delle aziende durante una riunione al FT Commodities International Summit a Losanna, in Svizzera. " Il fattore in cui tutti sono coinvolti può essere il diesel. L'Europa importa circa la metà del suo diesel dalla Russia e l'altra metà dal Medio Oriente ", ha affermato Russell Hardy, capo della società olandese di petrolio Vitol, con sede in Svizzera. " Quella carenza sistemica di diesel c'è ". Queste importazioni implicano che le forniture russe rappresentano circa il 15% del consumo di diesel in Europa.

Hardy ha affermato che il maggior consumo del diesel rispetto alla benzina, in Europa ha contribuito a creare carenze del "super senza piombo", aggiungendo che le raffinerie potrebbero aumentare la loro produzione di diesel ma con l'alto prezzo di costi maggiori a carico di diverse merci derivate dal petrolio per sostenere la fornitura. Da qui, la possibilità che si arrivi a un razionamento non è esclusa.

"Svantaggio mondiale"