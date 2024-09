Ita a 1,4 miliardi, Lufthansa in stallo

Ascolta ora 00:00 00:00

Ita Airways getta le basi per smentire Michael O'Leary. Mr Ryanair due anni fa sentenziò che il vettore italiano non sarebbe mai stato profittevole. La compagnia nata dalle ceneri di Alitalia si è invece rimessa in pista e nei primi sei mesi dell'anno ha raggiunto il break-even operativo, segnando anche un balzo del 33% dei ricavi da passeggero. Indicazioni che pongono le premesse per il ritorno all'utile fissato al 2025 dal piano industriale concordato fra il ministero dell'Economia e Lufthansa che entro il 4 novembre rileverà il 41% di Ita per poi salire fino al 100% entro il 2033. Il saldo alla fine dei primi sei mesi dell'anno è stato in perdita per 140 milioni, in peggioramento rispetto al rosso di 128 milioni dello stesso periodo del 2023. Ma sul risultato netto ha pesato l'effetto cambio, con la discesa del biglietto verde che ha inciso per circa la metà del rosso semestrale. Dal dettaglio dei riscontri del primo semestre emerge inoltre un balzo in avanti dei ricavi a 1,4 miliardi di euro, in crescita di 300 milioni rispetto al primo semestre 2023 e come detto spicca l'inversione di rotta sulla redditività con il margine operativo lordo positivo per 62 milioni, in miglioramento di ben 130 milioni rispetto al primo semestre 2023. In sei mesi Ita ha trasportato oltre 8,3 milioni di passeggeri, segnando un incremento del 26%. Va rimarcato il balzo del 20% a 260 milioni dei ricavi dai voli per l'aeroporto di Linate, con oltre 3 milioni di passeggeri nei primi 8 mesi. Tra le novità in arrivo c'è il rinascita del marchio Alitalia che tornerà ad affacciarsi negli aeroporti.

Con l'obiettivo del ritorno del brand storico anche nelle livree degli aerei una volta che il timone di comando passerà a Lufthansa. Nel frattempo quest'ultima sta però attraversando un momento critico: a luglio ha lanciato un profit warning e ha visto gli utili dimezzarsi nella prima metà dell'anno.