Ita chiude la data room, attese offerte al ribasso da Msc-Lufthansa e Certares-Air France

Conto alla rovescia per la vendita di Ita Airways. Entro ieri sera dovevano arrivare sul tavolo del ministero dell'Economia le due offerte definitive e vincolanti da parte di Msc-Lufthansa e del fondo statunitense Certares, complete di piano industriale e di governance. Il Mef valuterà quindi le due proposte per la compagnia guidata dall'ad Fabio Lazzerini (in foto) e poi le trasmetterà a Palazzo Chigi che dovrebbe scegliere entro pochi giorni la cordata vincitrice. Secondo le indiscrezioni che circolano, entrambe le cordate avrebbero ridotto il valore dell'offerta: Msc-Lufthansa metterebbe ora sul piatto 800-850 milioni di euro rispetto al miliardo dell'offerta di maggio, mentre Certares, in una partnership commerciale con Air France-Klm e Delta Airlines, offrirebbe 500-600 milioni contro i 600-800 milioni precedenti. Quando a gennaio il gruppo Aponte e Lufthansa presentarono la prima manifestazione d'interesse per la newco, la valutazione si aggirava tra 1,2 e 1,5 miliardi di euro per una quota di maggioranza. La cordata avrebbe intenzione di comprare una partecipazione complessiva dell'80%, col 60% a Msc e il 20% al colosso tedesco.

Intanto, sul caos voli è intervenuto il Garante, chiedendo ai sindacati di ridurre la durata degli scioperi proclamati in EasyJet, Ryanair, Malta Air, Volotea e Crewlink per il 17 luglio prossimo. Uiltrasporti e Filt Cgil si sono prontamente adeguate, riducendo le astensioni da 24 a 4 ore (dalle ore 14.00 alle ore 18.00).