Italgas in Grecia investe un miliardo

Italgas investirà un miliardo entro il 2031 per accelerare la transizione energetica in Grecia. Il nuovo piano strategico 2025-2031 sarà realizzato attraverso la controllata locale Enaon e prevede un robusto aumento della clientela, che crescerà dai 639mila utenti del 2025 a quasi un milione entro il 2031, e la realizzazione di 2500 km di nuove reti.

La società prevede "l'ampliamento delle reti di distribuzione in aree della Grecia non ancora servite e un programma di digitalizzazione degli asset e dei processi operativi", ha spiegato Paolo Gallo (in foto), ad del gruppo. Il finanziamento favorirà l'adozione e lo sviluppo di gas rinnovabili, come il biometano. "Finora abbiamo acquisito 67mila nuovi utenti e raggiunto 13 nuove città", ha spiegato Barbara Morgante, ad di Enaon. Secondo l'amministratore delegato di Italgas Reti, Pier Lorenzo Dell'Orco, l'obiettivo è raggiungere la "piena digitalizzazione delle infrastrutture di rete sia in Italia sia in Grecia, con il controllo remoto attraverso la piattaforma Dana e l'installazione di contatori intelligenti che consentiranno l'utilizzo di gas rinnovabili". A conclusione del piano, l'integrazione dell'intelligenza artificiale migliorerà la gestione la rilevazione delle perdite nelle infrastrutture.

Il Centro di comando e controllo di Atene, già operativo, sarà potenziato per garantire monitoraggio continuo e gestione remota dell'infrastruttura e nel terzo trimestre del prossimo anno partirà la sostituzione dei misuratori tradizionali con smart meter "H2-ready".