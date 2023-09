Italo viaggia con più utili (+13%) ma salgono anche i debiti

Non siamo ancora ai numeri pre-Covid, ma il 2022 di Italo è in netta crescita. La società in mano al fondo Gip (72%) è sana ed appetibile, ma da quanto emerge dalla lettura che Il Giornale ha potuto fare del bilancio appena depositato, Gianluigi Aponte (Msc) - che da mesi studia l'acquisto della società dei treni - dovrà trattare attentamente sul prezzo: rispetto allla fine del 2021 (790 milioni) il debito è salito a 934,3 milioni. A pesare, i dividendi (tra aprile e fine luglio sono state staccate cedole per 350 milioni) e il rialzo dei tassi d'interesse (+2,5 milioni di oneri). Due valori solo parzialmente compensati dal contributo Covid-19 (76,2 milioni) e dall'attività operativa. Per il resto, Italo (in foto il presidente Luca Cordero di Montezemolo) viaggia a grande velocità dopo la flessione del 2020-21. Il bilancio 2022 si è chiuso con un risultato netto positivo in crescita a 118,3 milioni (+13% dai 104,4 milioni del 2021, ma ancora un po' sotto ai 151,4 milioni del 2019). Bene i ricavi operativi che passano da 487 milioni a 776 milioni: i ricavi passeggeri sono 694 milioni, da 400 milioni. Crescita a doppia cifra anche per i margini: l'ebitda è balzata del 46% a 224,9 milioni e l'ebit del 74% a 158,9 milioni. Quanto all'ebitda sappiamo che la crescita attesa nel 2023 per una valorizzazione della società intorno ai 4-5 miliardi dovrà essere di 340 milioni. Negativi gli investimenti che si attestano a 10,4 milioni, -82% sul 2021 che era stato l'anno di espansione della flotta. Da rilevare che nel bilancio viene resa nota l'esistenza a valle del finanziamento bancario in essere di una clausola (in capo al debitore) di rimborso obbligatorio nel caso di cambio di controllo o vendita di tutti gli asset della società.