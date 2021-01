Iveco a Transpotec Logitec 2021 con tutta la gamma dei prodotti

Iveco sarà presente con l’intera gamma di prodotti all’edizione 2021 di Transpotec Logitec il salone di riferimento in Italia per autotrasporto e logistica, in programma dal 10 al 13 giugno nei padiglioni di Fiera Milano.

La partecipazione in forze alla manifestazione del costruttore globale di veicoli commerciali di gamma pesante, media e leggera e di autobus, rafforza il valore dell’appuntamento che è la prima manifestazione per il settore a ripartire in presenza in Europa, confermandone la crescita nella continua condivisione con il mercato, non solo grande vetrina di prodotti, novità, tecnologie ma anche di incontro e confronto.

In un’area espositiva di oltre 2000 metri quadrati, Iveco esporrà l’intera gamma di mezzi, le più interessanti soluzioni ad alto tasso di innovazione e novità pensate per un mercato sempre più attento alla sicurezza, alle soluzioni green, ai servizi connessi.

"Ci siamo appena lasciati alle spalle un anno che ha messo a dura prova il nostro settore in Italia ma entriamo fiduciosi nel 2021. È proprio alla luce di questa voglia di ricominciare che abbiamo confermato la nostra presenza al Transpotec, una realtà importante e strategica nel nostro settore - spiega Mihai Daderlat, business director del Mercato Italia di Iveco -. Il nostro continuo lavoro ci ha portato oggi ad avere una gamma di prodotti completa ed aggiornata, che ci permette di proporre al mercato soluzioni di trasporto e servizi all’avanguardia - aggiunge -. Tuttavia non ci fermiamo mai e nel 2021 continueremo a proporre importanti novità soprattutto per la nuova gamma di pesanti off road che vedrà l’arrivo di Iveco T-Way, erede del mitico Trakker, pesante da cava cantiere per eccellenza. Per i veicoli commerciali leggeri, invece, il Daily darà appuntamento al mercato con una nuova gamma aggiornata e sempre più tecnologica”.

“Siamo al centro di una vera rivoluzione per il settore, fortemente impegnato a guardare oltre alcune delle certezze che lo hanno caratterizzato: cambiano le motorizzazioni, le alimentazioni e le tecnologie; evolve il ruolo del trasportatore e si completa quello dei costruttori, divenuti provider di servizi oltre che produttori di veicoli - sottolinea Paolo Pizzocaro, exhibition director di Transpotec Logitec -. L’integrazione con la logistica e l’aggiornamento delle infrastrutture sono ormai elementi chiave per la ripresa del mercato. “In questo scenario, siamo lieti della scelta di Iveco - conclude -, una grande realtà che potrà offrire in occasione della manifestazione ai professionisti del settore innovazioni e importanti contenuti per supportare con successo la loro crescita professionale e il loro business”.

