L'Agricole "accende" CA Auto bank

Entra in azione un nuovo importante operatore europeo per il finanziamento e il leasing dei veicoli, indipendente a multimarche. La riorganizzazione dei servizi finanziari di Stellantis ha infatti portato Fca Bank Group sotto il totale controllo di Crédit Agricole Consumer Finance. In pratica, il 50% di Fca Bank Group, già detenuto nella joint venture, è stato acquistato da Crédit Agricole Consumer, dando così vita a CA Auto Bank. L'ambizione della nuova società è di diventare leader nei servizi finanziari e in quelli proiettati sulla mobilità «green». L'operazione da cui è nata CA Auto Bank fa seguito agli accordi tra il gruppo francese e Stellantis annunciati nel 2021. La nuova realtà, che può contare su 1.900 occupati, è presente in 17 Paesi europei e in Marocco.

Gli obiettivi: impieghi pari ad almeno 10 miliardi e avere, entro il 2030, l'80% del portfolio di veicoli nuovi composto da modelli elettrici e ibridi. Sono oltre 30 i marchi automobilistici interessati e attivi in vari settori. Tra questi, anche Ferrari, McLaren, Tesla, Lotus e Dr, ma anche brand più recenti, come quello cinese Aiways e il vietnamita VinFast.

Allo stesso tempo proseguirà lo sviluppo della gamma di soluzioni di noleggio, leasing e mobilità proposte da Drivalia, società di mobilità del gruppo CA Auto Bank che ha un piano di sviluppo dell'infrastruttura elettrica, con l'obiettivo di 3.500 colonnine in Europa entro il 2026 e, nel triennio, di una flotta con 200mila veicoli entro tre anni, oltre la metà elettrici e ibridi. «La storia di CA Auto Bank - spiega l'ad Giacomo Carelli - inizia quasi un secolo fa, nel 1925, con la nascita di Sava, prima finanziaria in Italia dedicata al mercato dell'auto. E oggi la nuova banca vuole essere leader nella transizione verso la mobilità verde. È solo l'inizio di un percorso di crescita, che ci condurrà a diventare l'unico attore indipendente in Europa, con il know-how di una vera captive, specializzato nei servizi finanziari per la mobilità a 360 gradi».

«Il settore della mobilità - ha precisato il presidente Stéphane Priami - sta vivendo profondi cambiamenti, sia in termini di transizione energetica sia di utilizzo. Siamo orgogliosi della nascita di CA Auto Bank e di integrare il 100% delle sue attività, insieme a quelle di Drivalia, all'interno del gruppo Crédit Agricole Consumer Finance».

Nei prossimi mesi, intanto, è in programma l'acquisizione delle attività di Ald in Irlanda e Norvegia, nonché di LeasePlan nella Repubblica Ceca e in Finlandia. La banca e Drivalia allargheranno così ulteriormente il loro perimetro in Europa, per un totale di oltre 70mila veicoli.