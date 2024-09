L'economia circolare nasce in discarica

Ascolta ora 00:00 00:00

La tutela dei paesaggi e il risanamento dei siti degradati sono anelli fondamentali nel passaggio al nuovo modello economico in cui ambiente, peculiarità locali e tessuto sociale coesistono in modo sostenibile e vantaggioso. Di questo si è parlato durante il convegno «Dal Paesaggio Rurale alla nuova Economia» svoltosi a Ferrara che ha visto la partecipazione del ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ospite di Confindustria Cisambiente in occasione della diciottesima edizione di Remtech Expo, l'unico hub tecnologico ambientale incentrato sui temi della rigenerazione dei territori e dello sviluppo sostenibile. L'associazione degli industriali dell'ambiente, con l'approfondimento portato in Fiera, ha tracciato un percorso di sostenibilità che fa leva sulla valorizzazione del patrimonio rurale tradizionale e sulla bonifica delle discariche quali fattori di rafforzamento delle identità dei luoghi, alla base del rilancio dei territori e delle economie locali. «Remtech - ha spiegato Pichetto Fratin - è l'espressione di un network di esperti, nazionali ed internazionali. Qui si sviluppano progettualità per un modello di transizione energetica e ambientale capace di generare valore per i cittadini. Sono le occasioni di confronto come questa che permettono il realizzarsi di una transizione giusta che crea condizioni migliori e sviluppo per tutti. Investire in tecnologie per la salvaguardia dell'ambiente è una delle chiavi per lo sviluppo sostenibile del Paese».

«Abbiamo voluto mettere in rilievo come tutti quei fattori che rafforzano l'identità dei territori offrono nuove opportunità di sviluppo - ha spiegato il dg di Confindustria Cisambiente, Lucia Leonessi - in questo processo le bonifiche delle discariche ricoprono un ruolo centrale, sono una risposta concreta all'esigenza di tutela ambientale e possono essere la chiave di volta nel passaggio all'economia circolare come fonte di materie prime recuperabili da avviare al riciclo, in linea con gli

obiettivi Ue di una gestione dei rifiuti più sostenibile, questo significa anche ridurre i costi legati alle operazioni di estrazione delle materie e quindi rafforzare la nostra economia attraverso la valorizzazione dei rifiuti».