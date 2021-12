Affitti, arriva il rimborso per i proprietari: ecco come

Sorridono a metà i proprietari di immobili, i quali speravano di ottenere un risultato pieno e invece dovranno accontentarsi di incassare una vittoria dimezzata. L’emendamento approvato con grande fatica in commissione Bilancio del Senato ha sancito due principi importanti: saranno previsti incentivi per chi ha subito occupazioni abusive della propria abitazione, mentre non verranno riconosciuti contributi ai proprietari che sono stati penalizzati dal blocco degli sfratti. Nella prossima legge di Bilancio ci sarà questa disparità che ha fatto storcere il naso a molti.

Il fondo per i proprietari di immobili occupati abusivamente

I parlamentari hanno stabilito che sarà creato un fondo di 10 milioni di euro da destinare ai possessori di case che hanno subito violazione di domicilio o invasione di terreni. La strada per l’elargizione di contributi ad hoc è stata intrapresa, poi spetterà al governo emanare entro sessanta giorni dall’approvazione del provvedimento un decreto attuativo. Non entrerà nella legge di Bilancio, invece, l’altra attesa agevolazione, ossia gli incentivi ai proprietari di immobili che, in conseguenza della pandemia da Covid-19, hanno subito il blocco degli sfratti.

La reazione di Confedilizia

“Il segnale di attenzione nei confronti dei proprietari che subiscono le occupazioni abusive è confortante – ha dichiarato al quotidiano Il Messaggero il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa – fermo restando che la priorità è reprimere sul nascere questi reati e porre termine alle tante situazioni di illegalità ancora in atto” .

Le altre agevolazioni

La commissione Bilancio del Senato, comunque, ha approvato una serie di facilitazioni che daranno una grossa spinta alle famiglie e alle aziende in crisi. Prima di tutto, si è dato il via libera al Superbonus 110% anche per le ville unifamiliari, senza considerare l’Isee, sempre che entro la fine di giugno del 2022 sia completato almeno il 30% dei lavori. La proroga dell’incentivo riguarda anche i lavori trainati, non direttamente collegati all’opera di riqualificazione principale, e gli impianti fotovoltaici. Per le aree geografiche che hanno subito i danni del sisma il Superbonus ha validità fino al 2025. Novità importanti anche per ciò che concerne le barriere architettoniche: il loro abbattimento consente di ottenere una percentuale di detrazione fiscale pari al 75%.

Gli aumenti alle forze di polizia

La manovra prevede, infine, maggiori indennizzi per i dipendenti delle forze di polizia impegnati in attività operative.