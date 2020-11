Legno e arredo sostenibile, Panguaneta riduce le emissioni di gas serra

Sviluppo sostenibile sempre più al centro delle aziende di legno-arredo. È il caso di Panguaneta spa, azienda di Sabbioneta (Mantova) nata nel 1960, nel comprensorio dei fiumi Oglio e Po, che trasforma una materia prima di pregio, il legno di pioppo, in compensati e multistrati dalle innovative caratteristiche per le prestazioni. Sviluppo sostenibile in ogni ambito della filiera, attraverso azioni concrete: le singole fasi di lavoro di Panagueta sono infatti certificate e controllate e già inserite da molto tempo nella pratica di economia circolare.

Il processo di certificazione e calcolo della Carbon Footprint di Panguaneta per l'anno 2019 - eseguito con metodologia Lca (Life cycle analysis) - ha evidenziato come negli ultimi anni le emissioni totali di gas serra siano diminuite non solo grazie all'ammodernamento del ciclo produttivo, ma anche grazie all'avviamento di una moderna ed efficiente centrale termica a biomassa. Quest’ultima ha permesso l’abbattimento delle emissioni da combustione di metano portando un riduzione delle emissioni dirette di CO2eq pari a circa il 35% passando dalle circa 10.000 ton dell’anno 2014 alle 6.399 ton del 2018.

Questo traguardo conferma l'impegno responsabile sull’intero processo di produzione da parte di Panguaneta, che nel 2018 ha ottenuto anche la Dichiarazione ambientale di prodotto (Epd): un importante strumento che interessa l’intero ciclo di vita del prodotto (materia prima, taglio, incollaggio, trasporto, valori di emissione, gestione dei rifiuti) utile ad architetti e progettisti nella scelta dei migliori prodotti per rispondere ai più rigorosi standard ambientali.

L’inventario delle emissioni di gas ad effetto serra è stato realizzato in conformità alla norma (UNI EN ISO 14064-1:2012) ISO 14064 utilizzando una metodologia per la rendicontazione dei gas serra basata sulle linee guida del GHG Protocol, redatte dal World Resources Institute e riconosciute dai principali programmi nazionali.

Questo calcolo si concluderà nel corso dell’anno 2020 e successivamente l'azienda sarà impegnata ad estendere l’inventario dei gas serra alle fonti di emissioni indirette presenti lungo tutta la value chain del prodotto in un'ottica di Life Cicle Perspective per identificare eventuali criticità. Panguaneta inoltre intende predisporre un piano triennale di riduzione delle emissioni di GHG e compensare le emissioni residue di gas ad effetto serra provenienti da fonti direttamente controllate dall'azienda per arrivare all'obiettivo finale di ottenere la certificazione Carbon Neutral dell'intera azienda.