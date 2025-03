Leonardo costretta a lasciare BofA

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo strappo con l'Europa del presidente americano Donald Trump su dazi e Ucraina sembra avere avuto i primi risvolti anche nel mondo degli affari. Il gruppo della difesa italiano Leonardo, infatti, si è trovato costretto a sostituire Bank of America con Deutsche Bank nelle vesti di advisor per la joint venture nel settore spaziale che sta valutando insieme ad Airbus e Thales. Il progetto allo studio, denominato «Project Bromo», ha l'obiettivo ambizioso di competere con Starlink, la società dei satelliti di Elon Musk che è peraltro uno stretto collaboratore di Trump e guida la commissione per l'efficienza governativa. Secondo quanto riporta Bloomberg, tra i motivi della decisione di passare dall'advisor americano a quello tedesco c'è un potenziale conflitto relativo a un altro cliente di Bank of America.

La svolta impressa dal gruppo italiano guidato da Roberto Cingolani (in foto) arriva in un momento particolare per l'Unione europea. La Commissione Ue, infatti, ha da poco annunciato un maxi piano di riarmo da 800 miliardi di euro complessivi, composto da 150 miliardi di prestiti a cui si aggiungono 650 miliardi di extra deficit che i Paesi potranno utilizzare - in deroga al Patto di Stabilità - per rafforzare le proprie difese militari.

Una sorta di risveglio del Continente, insomma, che si accompagna anche a un'aria diversa nei saloni della finanza, a tal punto che diversi banchieri europei avrebbero affermato di aver notato un crescente interesse da parte delle aziende europee - a scapito degli advisor collegati a Wall Street - che cercano di fare affari e raccogliere fondi.